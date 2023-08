Alfa Romeo e Fiat: Stellantis ipotizza il lancio in India

Alfa Romeo e Fiat in futuro potrebbero allargare ulteriormente i propri orizzonti. Stellantis attraverso un suo importante dirigente nelle scorse ore ha fatto sapere che sta pensando seriamente al lancio dei due marchi in India, che come sappiamo è un paese sempre più importante per il gruppo automobilistico. A dire il vero quello di Fiat sarebbe un ritorno dato che la casa italiana ha venduto in quel paese alcune delle sue auto fino al 2019. Quello di Alfa Romeo invece sarebbe un debutto assoluto in un paese in cui mai prima d’ora un’auto della casa automobilistica del Biscione è stata commercializzata.

Alfa Romeo e Fiat: possibile futuro in India per le due principali case automobilistiche italiane

Al momento Stellantis è presente in India con i marchi Jeep e Citroen. Ricordiamo che il paese è fondamentale per i piani futuri del gruppo che in questo paese vanta tre stabilimenti, due centri di ricerca e sviluppo e due hub digitali per il software. Al momento le priorità di Stellantis in India sono l’imminente lancio del SUV Citroen C3 Aircross a ottobre, seguito da un altro modello all’inizio del 2024 basato sulla piattaforma C-cubed, è in prima linea nell’agenda di Citroen.

Billy Hayes, vicepresidente senior per l’India e la regione Asia-Pacifico di Stellantis, ha affermato che mentre l’attenzione rimane sul lancio di nuovi modelli di Jeep e Citroen, persistono valutazioni riguardanti il possibile lancio di altri marchi tra cui appunto Alfa Romeo e Fiat.

La casa torinese potrebbe portare le sue nuove auto elettriche a cominciare dalla nuova Panda che arriverà il prossimo anno e che sarà una low cost. Mentre il Biscione potrebbe sfruttare la crescita del segmento premium in India per aumentare le vendite delle sue vetture. Vedremo dunque che notizie arriveranno in proposito.