Alfa Romeo 4C: arriva una splendida reinterpretazione di Garavini

Alfa Romeo 4C è una delle sportive più apprezzate dagli appassionati del marchio del biscione, grazie al suo design affascinante e alle sue prestazioni entusiasmanti. La vettura lanciata sul mercato nel 2013 proprio quest’anno festeggia il suo anniversario dei 10 anni. Proprio per questo motivo il Biscione ha fatto sapere nelle scorse settimane di voler realizzare una one-off sulla base di questo modello. Nel frattempo anche la famosa carrozzeria Garavini, che quest’anno festeggia 115 anni di attività, ha voluto omaggiare la 4C con una propria reinterpretazione chiamata Garavini Perenne.

Ecco Garavini Perenne: omaggio alla Alfa Romeo 4C

Garavini Perenne è stata realizzata in collaborazione con gli studenti dell’istituto IAAD di Torino. Il nuovo design realizzato da Garavini si ispira a quanto fatto negli anni ’30 con l’Alfa Romeo 6C 1750. Infatti questa vettura è un’auto sportiva con carrozzeria targa che unisce la tradizione italiana dell’eleganza e stile con innovazione e alta qualità artigianale. Il progetto è stato svelato dal vivo qualche settimana fa al Poltu Quatu Classic, il concorso di eleganza in Costa Smeralda, in Sardegna.

La Garavini Perenne è un’auto con carrozzeria targa, che mantiene il telaio in fibra di carbonio e il motore centrale della Alfa Romeo 4C, ma ne modifica profondamente l’aspetto estetico, rendendolo più armonioso e raffinato. Il frontale presenta una calandra più ampia e squadrata, con il logo Alfa Romeo spostato in basso e dei fari a LED più sottili e affilati. Il paraurti ha delle grandi feritoie laterali e un splitter inferiore. La parte posteriore ha un aspetto più muscoloso e sportivo, con dei gruppi ottici a LED più piccoli e integrati nella carrozzeria.

L’abitacolo della Garavini Perenne è stato completamente ridisegnato, con l’obiettivo di offrire una maggiore qualità e sportività. I materiali utilizzati sono l’alluminio, la fibra di carbonio e l’Alcantara. Il motore invece è rimasto lo stesso della Alfa Romeo 4C normale.