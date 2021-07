Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo: 15 esemplari per l’Australia

L’Alfa Romeo 4C è stata un’auto attesa, osannata, e adesso che non è più in produzione manca tantissimo agli appassionati, orfani di una vettura del Biscione dalle caratteristiche da supercar: si veda il motore montato in posizione centrale, e la scocca in fibra di carbonio. In Australia però è in vendita una serie limitata, denominata 4C 33 Stradale Tributo, che consentirà a pochissimi estimatori di entrare in possesso di un sicuro pezzo da collezione.

15 esemplari per l’Australia

Per l’Australia sono disponibili 15 Alfa Romeo 4C 33 Stradale Tributo, di queste, 10 sono coupé e 5 spider, ma tutte hanno una colorazione denominata Rosso Villa d’Este e particolari della carrozzeria in fibra di carbonio. Infatti, i montanti del parabrezza, i contorni dei fari, le prese d’aria supplementari anteriori, le minigonne, ed i retrovisori esterni sono realizzati in questo materiale.

Inoltre, le calotte dei retrovisori presentano anche una piccola bandiera italiana, mentre dietro spicca lo scarico Akrapovic. L’abitacolo sfoggia sedute bicolore, con tanto di logo Alfa Romeo, cucito sui poggiatesta e, sulla plancia, davanti al passeggero, campeggia la scritta identificativa del modello con la sagoma della vettura stilizzata.

Una meccanica che è una garanzia e scarico Akrapovic

Sottopelle troviamo il noto 4 cilindri 1.750 da 240 CV e 350 Nm di coppia massima montato in posizione centrale, che si avvale di uno scarico Akrapovic in titanio per fare la voce grossa. Questo propulsore, abbinato al peso piuma della 4C, di circa 1.000 kg, rende decisamente dinamica l’esperienza di guida, ed assicura prestazioni da autentica supercar.

Da poco meno di 76.000 euro

Tradotto in euro, il costo di questa vettura in serie limitata parte dai quasi 76.000 euro della variante coupé, per arrivare agli oltre 82.000 euro della versione a cielo aperto, ancora più esclusiva. Ovviamente, si tratta di cifre importanti, che si riveleranno un sicuro investimento, considerata la rarità dell’auto, in particolare in questa configurazione.