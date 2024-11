Alfa Romeo 33 Stradale: superati i test di convalida sul circuito di Nardò

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata sottoposta a un ciclo di test per convalidare le sue prestazioni e sigillare così l’ottenimento dei suoi target. Per questa collana di prove è stato scelto il Nardò Technical Center, dove gli uomini del “biscione” hanno fatto tappa con il gioiello più prestazionale del marchio, fra quelli destinati alla clientela commerciale.

I test dinamici, monitorati accuratamente da una squadra di ingegneri, si sono svolti col prototipo 00 della vettura, che si è mostrata all’altezza delle migliori aspettative, anche sulla pista circolare per auto più veloce al mondo. Dopo i test di handling recentemente condotti sul Proving Ground di Balocco, è stato ora il turno delle verifiche alle andature estreme dell’Alfa Romeo 33 Stradale sul leggendario anello pugliese, per convalidare gli obiettivi prestazionali previsti dal progetto, tra cui la velocità massima di 333 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Le cose sono andate secondo i piani, con le attese conferme. Anche sulla pista di Nardò è emersa la facilità con cui il pilota entra in simbiosi con la vettura, godendo al meglio del suo potere prestazionale ed emotivo. Il ciclo di test nel Salento ha regalato risposte positive e convalidanti anche su funzionalità aerodinamica, parametri dinamici, temperature di esercizio, efficacia dei sistemi di raffreddamento. Ora ci si avvia a passo spedito verso la consegna del primo dei 33 esemplari della serie limitata, che dovrebbe avvenire nel mese di dicembre. Ormai ci siamo, la data è dietro l’angolo.

Presto i più fortunati potranno ammirare l’Alfa Romeo 33 Stradale di nuova generazione sulle arterie viarie di tutti i giorni, magari nelle località più chic ed esclusive del mondo. Le verifiche di Nardò sono state eseguite con la vettura endotermica, equipaggiata da un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare oltre 620 CV di potenza massima, scaricati al suolo sulle ruote posteriori col supporto di un cambio DCT a 8 velocità. Disponibile anche una versione con powertrain full electric da oltre 750 CV, ma le preferenze degli appassionati sono andate quasi completamente all’altra. Noblesse oblige!