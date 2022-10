Aiways U6: ecco la versione europea del SUV cinese

In vendita in Cina dallo scorso agosto, dove il nuovo Aiways U6 ha superato tutti i record di ordini stimati, l’azienda ha mantenuto la parola data e ha appena rivelato le specifiche tecniche di questo secondo SUV elettrico che venderà in Europa entro la fine dell’anno.

Le dimensioni dell’Aiways U6

Il nuovo Aiways U6 si presenta con un design molto particolare, diverso dalla sorella minore U5, che si impegna in un formato più familiare. Lo stile da SUV anticipato nella concept car è sbiadito, trasformandosi in un crossover dall’aspetto da berlina, più vicino a una Polestar 2. Misura 4,80 metri inlunghezza, 1,88 metri in larghezza ed è alta 1,64 metri. Il passo è di 2.880 mm, mentre il bagagliaio offre una capacità di carico di 472 litri.

Aiways U6: design

Anche per questo SUV Aiways continua a scommettere su un design particolare, differenziandosi anche dall’U5 soprattutto nella parte anteriore per via di una nuova forma dei fari che presentano una sottile fascia orizzontale di LED e abbassano le funzioni di illuminazione principali dalle estremità del paraurti.

Rivestita da imponenti cerchi in lega, la fiancata mostra proporzioni equilibrate e una linea del tetto che scende più dolcemente verso il retrotreno. Al posteriore ci sono anche differenze rispetto all’U5, dove sfoggia una propria personalità grazie ad alcuni grossi gruppi ottici che si estendono trasversalmente da un capo all’altro. Inoltre scompare il grande spoiler del modello venduto in Cina, con uno spoiler più sottile alla base del portellone.

Gli interni

Anche gli interni si differenziano. Il volante ha una forma più regolare ed è accompagnato da due schermi digitali ad alta risoluzione, uno più sottile, da 8,2 pollici, per il cruscotto e un altro grande, da 14,6 pollici., disposto orizzontalmente sulla consolle centrale. Nonostante le differenze, gli interni del nuovo Aiways U6 continuano a mantenere un design minimalista e lussuoso.

Aiways U6: motore, batteria e autonomia

Dal punto di vista meccanico il nuovo Aiways U6 mostra anche il suo lato più sportivo con una potenza extra. Il suo motore elettrico eroga una potenza massima di 218 CV, alimentato da una batteria agli ioni di litio posta tra gli assi che mantiene la stessa capacità: 63 kWh, anche se la l’autonomia massima è leggermente ridotta, a 400 km con una ricarica.

La batteria è stata progettata per essere ricaricata dal 30 all’80% in soli 30 minuti collegata a un punto di ricarica, grazie a un potente caricatore di bordo che supporta una velocità e una potenza di ricarica di 90 kW. Inoltre ha di serie un sistema a pompa di calore per l’abitacolo, e una dotazione completa in cui non mancheranno gli aggiornamenti wireless “OTA”.

Infatti, nel 2023 e attraverso di esso, sarà inclusa la connettività di “Apple CarPlay” e “Android Auto”. Il brand non ha comunicato il suo prezzo, ma ha già aperto i libri di prenotazione in Europa, in attesa delle prime consegne che avverranno a fine anno.