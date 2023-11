Airaudo invoca Musk: ‘Porta Tesla a Torino’

La chiusura dello stabilimento Maserati di Grugliasco, messo in vendita online da Stellantis, ha scatenato le reazioni della politica locale, che cerca di trovare una soluzione per salvare il sito e i suoi lavoratori. Tra le voci che circolano, c’è quella che vorrebbe Elon Musk, il fondatore e CEO di Tesla, interessato a rilevare la fabbrica per produrre i suoi veicoli elettrici.

Giorgio Airaudo, segretario della Cgil Piemonte chiede a Elon Musk di acquistare la fabbrica Maserati di Grugliasco

A lanciare l’idea è stato Giorgio Airaudo, segretario della Cgil Piemonte: “Anziché invitare Musk a fare il suo combattimento contro Zuckerberg in qualche arena italiana perché non si cerca di farlo investire qui?” si chiede il segretario della Cgil. “Elon Musk, se vuoi portare Tesla a Torino, lo stabilimento Maserati di Grugliasco è in vendita. Ti aspettiamo”. Airaudo ha poi aggiunto: “Sarebbe una grande opportunità per il nostro territorio, per l’innovazione e per l’occupazione. Tesla è il leader mondiale dei veicoli elettrici e potrebbe trovare in Piemonte le competenze e le infrastrutture necessarie per il suo sviluppo”.

L’ipotesi di un interesse di Musk per lo stabilimento di Grugliasco non è nuova, ma finora non ha trovato alcuna conferma ufficiale. Il magnate sudafricano ha sempre manifestato la sua ammirazione per il design italiano e per il marchio Maserati, e ha espresso il suo desiderio di aprire una fabbrica Tesla in Europa, dopo quella di Berlino.

Tuttavia, al momento si tratta solo di voci. Né Tesla né Stellantis hanno commentato la questione, e non si sa se ci siano stati dei contatti tra le due parti. Lo stabilimento di Grugliasco potrebbe interessare anche ad altri acquirenti. Del resto parliamo di una fabbrica che si trova in una posizione strategica vicina a fornitori chiave che dunque potrebbe fare gola a tante aziende del settore e non solo.

Ricordiamo che lo stabilimento Maserati di Grugliasco, situato a Corso Allamano 46, è stato costruito nel 1959 dalla Carrozzeria Bertone e ha ospitato la produzione di modelli storici. Nel 2009 è stato acquistato dal gruppo Fiat, che lo ha ristrutturato e trasformato nel polo del lusso per il marchio Maserati dove venivano prodotte fino a qualche tempo fa la Quattroporte e la Ghibli.