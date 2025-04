Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’ADAC, il più grande club automobilistico europeo, le auto elettriche si dimostrano nettamente più affidabili rispetto ai veicoli dotati di motori tradizionali. L’analisi, condotta su oltre 3,6 milioni di interventi effettuati nel 2024, rivela una tendenza chiara: i veicoli elettrici registrano una media di soli 3,8 guasti ogni 1.000 unità, contro i 9,4 problemi segnalati per le auto a combustione interna.

I dati evidenziati dal rapporto

Questi dati evidenziano come le tecnologie a zero emissioni stiano consolidando la propria posizione non solo dal punto di vista ambientale, ma anche in termini di affidabilità e robustezza meccanica. La maggiore semplicità costruttiva dei motori elettrici, caratterizzati da un minor numero di componenti mobili rispetto ai propulsori tradizionali, contribuisce significativamente a questa superiorità.

Tra le vetture con motori a combustione interna, emerge in negativo la Toyota C-HR, che ha registrato ben 63,1 problemi ogni 1.000 veicoli. La maggior parte delle criticità riscontrate è legata alla batteria di avviamento, un elemento che sembra essere particolarmente vulnerabile. Tuttavia, il produttore giapponese ha già annunciato interventi mirati per risolvere definitivamente queste problematiche e migliorare l’esperienza dei propri clienti.

Nel panorama opposto, spiccano invece i motori a combustione interna di Mini e Audi A4, che hanno ottenuto risultati migliori in termini di affidabilità. Sul fronte delle auto elettriche, il primato va alla Tesla Model 3, che si conferma come uno dei modelli più performanti e apprezzati dagli automobilisti. Questo successo rafforza ulteriormente la reputazione del marchio Tesla come leader nell’innovazione e nella qualità dei veicoli elettrici.

Non tutte le elettriche hanno standard così elevati

Non tutti i modelli elettrici, però, riescono a mantenere standard così elevati. Un esempio significativo è rappresentato dalla Hyundai IONIQ 5, che ha mostrato prestazioni inferiori rispetto ad altri veicoli della stessa categoria. Questo dimostra come, nonostante i progressi tecnologici, ci siano ancora margini di miglioramento per alcuni produttori nel segmento delle auto elettriche.

Un altro caso interessante riguarda Peugeot, che ha recentemente dichiarato di aver risolto le criticità storiche legate ai propri propulsori PureTech. Questo passo avanti mira a riconquistare la fiducia dei consumatori e a rafforzare la competitività del marchio nel mercato delle auto a combustione interna.

In sintesi, il rapporto dell’ADAC conferma come le auto elettriche stiano guadagnando terreno non solo per il loro contributo alla sostenibilità ambientale, ma anche per la loro crescente affidabilità auto. Questa evoluzione rappresenta un punto di svolta nella mobilità contemporanea, spingendo sempre più automobilisti a considerare i veicoli elettrici come una scelta non solo ecologica, ma anche pratica e conveniente nel lungo periodo.