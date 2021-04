ABT presenta un nuovo scarico per l’Audi S3

Il preparatore tedesco specializzato in prodotti del Gruppo Volkswagen ha lanciato un nuovo sistema di scarico per l’Audi S3.

Se qualche mese fa era stato presentato l’’ABT Engine Control’, con il quale la sportiva tedesca aumentava la sua potenza a 370 CV e la coppia fino a 450 Nm (+60 CV e +50 Nm) ora ABT migliora il sound della hatchback sportiva dei Quattro Anelli.

Quattro terminali in nero opaco

Per questo è stato creato uno scarico nero opaco con quattro terminali da 102 mm di diametro ciascuno e ognuno con il logo ABT. Inoltre, secondo quanto dichiarato da ABT, questo stesso sistema è valido anche per la cugina spagnola, la 310 Cupra Formentor, che equipaggia anche il noto motore 2.0 TFSI.

Cerchi personalizzati

E per migliorare il set, prezzo a parte, sono disponibili diversi cerchi in lega da 20 pollici: gli Sport GR, in nero lucido e opaco; gli Sport FR, a cinque razze e in nero” mistico “e gli ER-C, i più sportivi, con misure da in 18 o 19 pollici.