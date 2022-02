ABT Power ha un programma per rendere ancora più speciali i modelli ibridi di Audi Performance che sono in grado di raggiungere delle potenze di sistema di 425 CV. Le auto in questione sono : Q5, A6 e A7 che sotto al cofano possono vantare di partenza motori 50 e 55 TFSI che combinano i punti di forza di un azionamento elettrico con i vantaggi di un motore a combustione interna. Per distanze più brevi, questi ibridi plug-in possono essere guidati in modalità esclusivamente elettrica, rinunciando al corposo sound del motore ma garantendo zero emissioni i CO2. Sui lunghi viaggi, invece, un efficiente motore a benzina TFSI assicura un’autonomia tale da non doversi preoccupare della ricerca di una colonnina per la ricarica della batteria.

Prestazioni di alto livello

Il capitolo sul piacere di guida è importante, perché queste vetture già di serie possono vantare grandi prestazioni, ma con le introduzioni di ABT il livello è ancora maggiore. Sono disponibili per Audi Q5 (SUV e Sportback), A6 (Avant e Sedan) e A7 Sportback grazie ad ABT Sportsline delle motorizzazioni ibride capaci di sprigionare una potenza di sistema fino a 425 CV (313 kW) e una coppia massima fino a 550 Nm. In tutti i modelli sopra indicati, il motore a benzina TFSI eroga 265 CV (195 kW) e 370 Nm. Con il motore elettrico collegato, la potenza del sistema del 50 TFSI e è di 299 CV (220 kW) e 450 Nm. Il 55 TFSI e ha un totale di 367 CV (270 kW) e 500 Nm.

ABT: nuova potenza per i modelli ibridi di Audi Guarda le altre 12 fotografie →

L’uso dell’high-tech ABT Engine Control (AEC) aumenta il rapporto del motore a combustione in entrambi i casi a 315 CV (232 kW) e 430 Nm. Nel caso del 50 TFSI il tutto si traduce in una capacità di sistema di 357 CV (262 kW) e 500 Nm. Il 55 TFSI arriva addirittura a 425 CV (313 kW) e 550 Nm. L’Audi A6 e A7 raggiungono dei picchi di potenza e di prestazioni davvero alti. Nella Q5, il 55 TFSI ha già a disposizione una base di partenza più alta e accresce ulteriormente la propria prepotenza con l’aggiornamento delle prestazioni di ABT Power. Come sempre, ABT Sportsline, il più grande aftermarket automobilistico di parti ad alte prestazioni del mondo specialista per Audi e VW, offre anche modifiche per l’aspetto, come dettagli sportivi e cerchi eleganti. Tutti i modelli di queste case sono disponibili in Configuratore ABT.