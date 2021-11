Abbandonano una Tesla dopo essere rimasti bloccati nella neve

Una coppia di ragazzi a bordo di una Tesla ha vissuto una “brutta” avventura ad alta quota a causa del loro comportamento a dir poco sconsiderato. I giovani stavano percorrendo con la loro vettura elettrica un tratto completamente innevato della Monesi Limone. Quest’ultimo, però, era stato interdetto al traffico a causa delle cattive condizioni climatiche e della strada, considerata dalle autorità locali impraticabile.

Dopo aver percorso quasi metà tragitto, la Tesla Model 3 è rimasta bloccata nella neve ad una distanza di circa un chilometro dal Rifugio Don Barbera. I due improvvisati esploratori dopo aver viaggiato per molti chilometri sul tratto di strada proibitivo, sono rimasti intrappolati dal ghiaccio in una delle zone della montagna che risulta maggiormente esposta al vento e alle intemperie. Come accennato in precedenza, l’Alta via del Sale, spettacolare strada bianca ex-militare che collega le Alpi Piemontesi e Francesi al Mare Ligure, amata particolarmente dai fuoristradisti, risultava chiusa al transito causa neve.

Presi dal panico e per la paura di ricevere una sanzione salatissima, i due ragazzi si sono dati alla fuga abbandonando il veicolo al suo destino. Ad oggi, la vettura si trova nel medesimo posto perché le condizioni climatiche risultano ancora difficili, inoltre l’auto si troverebbe in territorio francese, quindi la rimozione del veicolo non è di competenza delle autorità italiane. La Tesla “delle nevi” è ormai diventata una attrazione per gli escursionisti che continuano a condividere sui social foto della vettura intrappolata.