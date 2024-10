Abarth: ora è possibile avere il Certificato di Origine per le auto più recenti

Conoscere la storia di un’automobile è importante per gli amanti delle quattro ruote. Una possibilità documentale di questo tipo viene offerta, da alcuni giorni, ai proprietari di vetture Abarth prodotte dal 2007 ad oggi, attraverso un Certificato di Origine, che può essere richiesto online.

Basta compilare un modulo sul sito di Heritage, inserendo il numero di telaio, per avere facilmente una sorta di radiografia del proprio esemplare, con un resoconto dettagliato delle caratteristiche di produzione. Nella scheda rilasciata al proprietario sono riportati, fra gli altri, la data di produzione del modello, il mercato di destinazione, la data di vendita, il colore esterno, gli interni e il numero del motore.

La cosa può avere un interesse particolarmente alto per chi possiede una vettura dello “Scorpione” suscettibile di diventare un’apprezzata “youngtimer“. Ciò vale particolarmente per le numerose edizioni limitate o serie speciali prodotte dal marchio negli anni più recenti, come le Abarth 695 Tributo Ferrari del 2010 e Abarth 695 Edizione Maserati del 2012. Con il prezioso attestato si aggiunge valore culturale e storico al proprio esemplare.

Il Certificato di Origine viene rilasciato da Heritage Stellantis e rappresenta un primo step documentale sull’auto posseduta. Volendo, ci si può spingere oltre, richiedendo la Certificazione di Autenticità, che attesta l’originalità del mezzo. Ovviamente, in questo caso, la procedura è più lunga e non eseguibile online, perché richiede una verifica tecnica approfondita.

Spazio anche per i servizi di manutenzione, riparazione e restauro eseguiti da tecnici specializzati delle Officine Classiche dello stabilimento di Mirafiori, offerti alla scelta dei clienti, per conferire maggiore valore storico e, forse, anche economico al proprio esemplare. Ad entrare in azione è lo stesso team che ogni giorno si prende cura della preziosa collezione aziendale di Stellantis Heritage. L’intero ventaglio di servizi prima esposti mira soprattutto a preservare e valorizzare il patrimonio automobilistico dello “Scorpione”.