Abarth 695 Esseesse: nuova versione speciale in serie limitata

Ecco la nuova Abarth 695 Esseesse, la versione speciale Collectors’ Edition che sarà prodotta in soli 1.390 esemplari complessivi. Infatti, sono previste 695 unità nella tinta Scorpion Black ed altrettante nella colorazione Grigio Campovolo. Confermato il motore a benzina 1.4 T-Jet da 180 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, capace di far raggiungere la velocità massima di 225 km/h e accelerare da 0 a 100 in 6,7 secondi.

Cofano motore in alluminio e non solo

Tra le specifiche caratteristiche della nuova Abarth 695 Esseesse figurano il cofano motore a doppia gobba in alluminio, lo spoiler posteriore specifico, l’assetto variabile con gli ammortizzatori FSD di Koni e l’impianto di scarico Akrapovic. Inoltre, è riconoscibile per i dettagli di colore bianco per i Dam anteriore e posteriore, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e gli adesivi laterali, più i cerchi in lega da 17 pollici anch’essi di colore bianco con il coprimozzo di colore rosso in tinta con le pinze dei freni di Brembo e il doppio terminale di scarico in titanio.

Esclusiva anche all’interno

Per quanto riguarda l’abitacolo, la nuova Abarth 695 Esseesse è dotata di sedili sportivi Sabelt con il lettering “One of 695” sui poggiatesta e le cuciture in tinta con la carrozzeria, cinture di sicurezza rosse e guscio posteriore bianco, plancia in Alcantara e pomello del cambio, pedaliera e inserti del volante in carbonio.