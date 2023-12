Abarth 595: ancora più aggressiva con il kit di Liberty Walk

Liberty Walk, tuner giapponese noto per i suoi kit widebody davvero incredibili, ha mostrato una trasformazione straordinaria per Abarth 595. Il tuner ha puntato questa volta su un’icona del segmento delle piccole sportive. Il set di accessori cambia completamente il look della 595. Dal frontale in poi, il paraurti aggiornato diventa più ampio rispetto al modello base, integrando uno splitter, delle appendici agli angoli e delle aperture d’aria più grandi. Questi dettagli accentuano i passaruota più robusti, regalando alla macchina un aspetto ispirato al mondo delle corse automobilistiche.

Ecco il kit di Liberty Walk che trasforma Abarth 595

Il cofano motore sviluppato da Liberty Walk presenta un design davvero notevole, che copre parzialmente la parte superiore dei fari, un richiamo evidente alla Fiat 500 Elettrica. Tuttavia, le trasformazioni più evidenti si trovano nei parafanghi allargati, conferendo alla hot hatch una presenza più imponente. Questo effetto è completato dalle minigonne laterali allargate, che contribuiscono a un aspetto complessivamente più robusto.

La parte posteriore si distingue per la presenza di un alettone bicolore situato all’estremità del tetto. Sebbene non sia chiaro se l’alettone abbia una funzione pratica, il suo stile lascia pochi dubbi sulla natura sportiva del veicolo. Riguardo al diffusore posteriore, il suo design si fonde armoniosamente con l’aggressività estetica dell’Abarth 595 by Liberty Walk. Il pacchetto widebody completo è composto da sei parti e ha un costo di 15.070 dollari in polimero rinforzato con fibra o 17.050 dollari in plastica rinforzata con fibra di carbonio. È altresì fattibile acquistare singolarmente tre parti, con prezzi che variano in base al materiale selezionato.