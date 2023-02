60 anni Lamborghini: tutte le date degli eventi 2023

Il 2023 di Lamborghini Automobili sarà all’insegna dei festeggiamenti per i 60 anni dalla fondazione (avvenuta il 6 maggio 1963) del marchio di Sant’Agata Bolognese, da parte di Ferruccio Lamborghini, in qualità di Casa costruttrice di autovetture sportive di altissima gamma.

Da quel maggio 1963, l’immagine Lamborghini ha confermato, anno dopo anno e modello dopo modello, il medesimo spirito di elevatissima qualità costruttiva fortemente voluto dal fondatore. Nel 2023, le celebrazioni per i sessant’anni riflettono l’enorme seguito di appassionati delle supercar del “Toro” in tutto il mondo: si tratta, in effetti, di un nutrito cartellone di eventi che hanno l’obiettivo non solamente di festeggiare uno dei marchi-simbolo della storia automobilistica italiana (e della “Motor Valley” ancora più in dettaglio), ma anche di offrire alla platea globale un’anticipazione dl futuro dell’azienda, che sarà via via improntato all’elettrificazione.

Eventi 60 anni Lamborghini 2023

Ecco i dettagli delle iniziative in programma nel 2023 per festeggiare i 60 anni di Lamborghini.

Tutto l’anno

A Sant’Agata Bolognese, dopo il “vernissage” del Museo Lamborghini (avvenuto lo scorso 19 gennaio) oggetto di un ampio rinnovamento per la mostra “The Future began in 1963”, resteranno, per l’intero 2023, in esposizione 19 esemplari di modelli protagonisti di pagine memorabili per tecnologia, sportività, performance e costume. Le vetture vengono esposte su tre aree a tema:

Heritage;

Contemporary;

One-Off.

Febbraio: Giappone

Dall’altro capo del mondo, sul circuito di Suzuka (Giappone), il 23 febbraio si terrà il “Lamborghini Day Japan-60th Anniversary”: l’evento darà il via alle manifestazioni internazionali dedicate all’importante anniversario.

Aprile: Silverstone

In primavera, riflettori puntati sul circuito di Silverstone, dove il 29 aprile centinaia di possessori e appassionati delle ultrasportive del “Toro” si raduneranno per il “Lamborghini Day UK”.

Maggio: Bologna

La “carovana” dei festeggiamenti tornerà, il 28 maggio, a fare tappa in Italia: per la precisione a Bologna, con il “60. Anniversario Giro”, un tour che convergerà nella storica Piazza Maggiore in occasione di un secondo meeting denominato “Concorso in Piazza”, un concorso d’eleganza aperto al pubblico e che avrà nel ruolo di protagoniste dell’evento centinaia di esemplari provenienti da tutto il mondo.

Estate 2023: USA, Cina e Sant’Agata Bolognese

Con l’arrivo della bella stagione, gli eventi dei sessant’anni si sposteranno oltreoceano: negli Stati Uniti (uno dei principali mercati per il “Toro”) si svolgerà il “60th Anniversary Giro”, dalle caratteristiche analoghe a quello in programma in Italia.

Spazio poi alla Cina (altro mercato di riferimento), dove a settembre 2023 sarà la volta di “Giro China”. La nona edizione dell’evento prevede il meeting di più di un centinaio di collezionisti e possessori, che concluderanno l’iniziativa con la specialissima “60th Anniversary Gala Dinner”.

Restando a settembre, i riflettori verranno puntati sul Polo Storico Automobili Lamborghini: la Divisione dell’azienda incaricata di tutelare, conservare e restaurare le unità d’epoca organizzerà il “60th Anniversary Polo Storico Tour”.

Ottobre 2023: Lamborghini Festival a Vallelunga

In autunno, l’obiettivo degli appassionati di tutto il mondo si sposterà sul circuito di Vallelunga, dove a ottobre 2023 si terrà il “Lamborghini Festival”, prima edizione di un big event dedicato a tutti gli “enthusiast” del marchio emiliano.

Novembre 2023: gran finale del Super Trofeo Lamborghini a Vallelunga

Il ricco calendario delle iniziative si concluderà, a novembre 2023, sullo stesso circuito di Vallelunga: l’”autodromo di Roma” ospiterà le finali del Super Trofeo Lamborghini, serie monomarca animato dalle Huracàn Super Trofeo EVO2.

