McLaren Artura: il primo teaser della supercar ibrida

Di Francesco Donnici martedì 24 novembre 2020

La Artura sarà il primo modello di serie della storia della Casa di Woking ad essere equipaggiato con un motore ibrido plug-in.

McLaren ha diramato una prima immagine teaser ufficiale della sua futura supercar battezzata Artura, pronta a sbarcare sui mercati internazionali nel corso della prima metà del 2021 come sostituta della 570S. Annunciata con l’evocativo claim “The Full Force of McLaren” (Tutta la forza di McLaren), la Artura sarà il primo modello di serie della storia della Casa di Woking ad essere equipaggiato con un powertrain ibrido plug-in.

La nuova McLaren Artura sarà quindi la prima supercar del Costruttore britannico ad adottare la nuova famiglia di motori della linea HPH (High-Performance Hybrid). In questo caso la vettura sarà spinta da una meccanica ibrida plug-in che abbina un’unità termica V6 biturbo a motori elettrici. Il nuovo propulsore sarà accompagnato da un telaio monoscocca altrettanto inedito, realizzato in maniera specifica per ospitare la meccanica elettrificata.

Oltre alla prima e misteriosa immagine teaser del modello che lascia intravedere solo il nome della nuova vettura, in rete è stata pubblicata una foto che immortala un prototipo della McLaren Arturo, opportunamente camuffato e intento ad effettuare alcuni test in pista. Per il momento non abbiamo a disposizione altre informazioni, sia di carattere tecnico che relative al design dell’auto, ma con ogni probabilità nelle prossime settimane verranno diffusi altri dati ufficiali.