La BMW M3 mostra il lato selvaggio

Di Junio Gulinelli martedì 24 novembre 2020

L'ultra berlina bavarese come non si era mai vista. Con gli accessori M Performance Parts

De gustibus non disputandum est. Per molti la nuova BMW M3 è un disastro estetico, e per molti altri rappresenta un cambio radicale che sembrava più che necessario per la famosa berlina sportiva della Casa di Monaco.

La nuova personalità della BMW M3 è contraddistinta soprattutto dal nuovo design del frontale, dominato dai fari più sottili, così come il nuovo e tanto discusso design della griglia che cambia completamente l'aspetto di una delle stelle della famiglia BMW M. La nuova griglia verticale, con le doppie barre orizzontali verniciate in nero e con le grandi aperture nel paraurti le danno ad ogni modo quella maggiore aggressività che le mancava.

E poi c’è sempre chi non si accontenta e per non ricorrere a fornitori esterni o specialisti del tuning, la divisione sportiva BMW ha presentato con un video il look speciale formato dagli accessori opzionali della gamma BMW M Performance Parts, dedicati alla G80. In questo caso la ultra berlina bavarese si distingue soprattutto per la vernice della carrozzeria in due colori, con macchie in rosso vivo e nere sui lati o sul paraurti anteriore e uno spoiler in carbonio sulla parte inferiore del paraurti che aumenta la sportività.

Inoltre, due vistose alette orizzontali alle estremità del paraurti aggiungono un toccasana distintivo oltre che aerodinamico, a cui si aggiungono le minigonne che abbassano ulteriormente l'altezza della carrozzeria, i cerchi in lega forgiati da 19 pollici all’anteriore e 20 al posteriore e gli specchietti retrovisori in carbonio. Il posteriore attira quasi di più l’attenzione rispetto al frontale con l'enorme spoiler e i quattro terminali di scarico centrali impilati uno sopra l'altro.

Il sistema di scarico in titanio riduce il peso di 5 chilogrammi e tra le grafiche disponibili per la livrea nel listino compare anche l’opzione retrò nei colori BMW Motorsport.