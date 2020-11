LEGO Technic: arriva la McLaren Senna GTR

Di Tommaso Giacomelli venerdì 20 novembre 2020

LEGO Technic lancia sul mercato la riproduzione della McLaren Senna GTR, disponibile a partire da gennaio 2021 al prezzo di 49,99 euro

Per tutti gli appassionati dei mattoncini più famosi al mondo, Lego Technic ha riprodotto la McLaren Senna GTR, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 1 gennaio 2021 su lego.com, nei negozi Lego e altri rivenditori a livello globale, a un prezzo consigliato di 49,99 euro.



McLaren Senna GTR by Lego

Il modellino Lego Technic, che ha una lunghezza di 32 centimetri, è costituito da 830 pezzi e ricrea le iconiche linee della Senna GTR. Sono presenti numerosi dettagli come l'alettone, l'imponente estrattore posteriore e lo splitter anteriore. I colori e le grafiche sono quelli originali McLaren. Le porte ad ala di gabbiano sono apribili, i cilindri riproducono il movimento nel motore e le ruote anteriori sterzano realmente (utilizzando una manopola posta sul tetto del modellino).

McLaren e Lego

La riproduzione della vettura di Woking è l'ultimo modello ad essere rilasciato come frutto della partnership di lunga data con la McLaren Automotive iniziata nel 2015, dopo il set Lego Speed ​​Champions della McLaren Senna proposto sul mercato nel 2019. Gli appassionati finora sono stati in grado di creare supercar iconiche come la McLaren P1, la 720S nel 2017 e la McLaren Senna nel 2019. Il brand inglese è una vera icona simbolo di massima sportività e il sodalizio con Lego, mette a disposizione dei tanti appassionati qualcosa alla quale non si può rinunciare. La nuova Senna GTR by Lego è qualcosa da sfoggiare con orgoglio dentro la propria casa.