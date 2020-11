Assetto Corsa Competizione: Imola presente nel nuovo DLC

Di Tommaso Giacomelli venerdì 20 novembre 2020

Assetto Corsa Competizione ha rilasciato la sua nuova espansione 2020 GT World Challenge Pack, che vede l'aggiunta del tracciato di Imola e tante altre novità

Per tutti gli appassionati di avventure videoludiche a tema quattro ruote, Assetto Corsa Competizione è un capitolo assolutamente imperdibile. Si tratta di un simulatore ben realizzato, capace di trasmettere emozioni sincere e grazie alla sua grande disponibilità di modelli di auto e di tracciati, ha acquistato nel tempo una grande longevità. Il nuovo DLC, 2020 GT World Challenge Pack, introduce delle interessanti novità, per la gioia dei tantissimi appassionati. Andiamole a scoprire.



Le novità

Sicuramente quella più gustosa è l'ingresso nel gioco dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la gloriosa pista ritornata in auge anche nel mondo reale, con la sua presenza nel calendario 2020 di Formula 1. Il circuito è stato realizzato in modo impeccabile da LaserScan, riproducendo alla perfezione le mitiche curve di Imola, come il Tamburello e le acque minerali. Da questo momento sarà possibile immergersi in un'esperienza simile a quella di Lewis Hamilton, l'ultimo vincitore del GP dell'Emilia-Romagna. Ma le novità non si fermano qua, perché nel recente DLC si possono avere anche la Ferrari 488 GT3 EVO 2020 e la Mercedes-AMG GT3 EVO, il nuovo modello di pneumatico 2020 Pirelli ''DHE'', ogni team e ogni pilota della stagione 2020 GT World Challenge, sessanta nuove livree per le auto del gioco e il Balance of Performance (BoP) del GT World Challenge 2020. In più ci sono nuovi algoritmi per l’intelligenza artificiale degli avversari, migliorie alla fisica, novità per l’interfaccia utente e un miglioramento delle performance del gioco.



Prezzo

La nuova espansione 2020 GT World Challenge Pack è disponibile per PC, e può essere acquistato su Steam al costo di 8,99 euro. Le versioni per PS4 e Xbox One arriveranno a gennaio 2021. La nuova espansione verrà anche aggiunta all’ACC Console Season Pass che contiene il GT4 Pack, il 2020 GT World Challenge Pack e il prossimo British GT Pack. Un ennesimo capitolo imperdibile di una saga che non stanca mai.