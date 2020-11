GP di Turchia 2020: programma e orari prove libere, qualifiche e gara

Di Tommaso Giacomelli giovedì 12 novembre 2020

La Formula 1 torna a correre in Turchia dopo molti anni di assenza. Vediamo il programma dell'evento, gli orari e le dirette tv del GP di Istanbul

La Formula 1 ritorna dopo nove anni di assenza in Turchia, su uno dei tanti autodromi progettati da Hermann Tilke. Si tratta del quartultimo appuntamento del calendario 2020, nonché il primo vero match point per Lewis Hamilton di divenire per la settima volta Campione del Mondo, eguagliando il record detenuto fino a qui da Michael Schumacher.

Attualmente sono soltanto tre i piloti ad aver corso all'Istanbul Park, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Quest'ultimo è stato anche il primo a vincere su questa pista, nel lontano 2005 quando correva con la McLaren-Mercedes, ma anche gli altri due hanno all'attivo una vittoria in riva al Bosforo, infatti il tedesco della Ferrari ha vinto qui nel 2011 (con la Red Bull), mentre il britannico è salito sul gradino più alto del podio nel 2010, quando correva ancora per la scuderia di Woking.



Programma e Orari GP Turchia 2020

Vediamo adesso il programma del GP di Turchia 2020, quattordicesimo appuntamento del Campionato di Formula 1. Ci saranno come sempre le prove libere il venerdì (FP1 e FP2) e il sabato (FP3), qualifiche sempre il sabato e la gara la domenica. Di seguito riportiamo gli orari:



Venerdì 13 novembre



FP1: 09:00 – 10:30



FP2: 13:00 – 14:30



Sabato 14 novembre



FP3: 10:00 – 11:00



Qualifiche: 13:00 – 14:00



Domenica 15 novembre



Gran Premio: 11:10



Come vedere il GP di Turchia in TV

Come ogni altra gara del Mondiale 2020 di Formula 1, la diffusione in diretta spetta a Sky, mentre la gara potrà essere vista in differita anche su TV8 e in streaming su NowTv. Per quanto riguarda le prove libere, le qualifiche e la gara, queste saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207) e in streaming sull'app SkyGo o per gli abbonati NowTv. La gara sarà trasmessa in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201), mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8. Di seguito il palinsento:



Prove Libere

FP1 (venerdì 13 novembre ore 09:00): diretta su Sky Sport F1

FP2 (venerdì 13 novembre ore 13:00): diretta su Sky Sport F1

FP3 (sabato 14 novembre ore 10:00): diretta su Sky Sport F1



Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 (sabato 14 novembre ore 13:00): diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro dalle 18:00 su TV8



Gara

Gran Premio (domenica 15 novembre ore 11:10) diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro dalle 18:00 su TV8.