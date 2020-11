F1, GP di Turchia: primo match point per Lewis Hamilton

Di Tommaso Giacomelli martedì 10 novembre 2020

Lewis Hamilton potrebbe diventare per la settima volta campione del mondo di Formula 1, dopo il GP di Turchia. Vediamo le combinazioni che potrebbero renderlo tale

Al termine di questo campionato di Formula 1 mancano solamente quattro gare, e Lewis Hamilton ha già a disposizione il primo match point per conquistare il suo settimo titolo piloti della carriera. Soltanto Michael Schumacher ha ottenuto altrettanti campionati del mondo piloti, e l'inglese dopo averlo superato nel numero di vittorie, vuole raggiungerlo anche in questa speciale classifica. Il Circus della F1 ritorna in Turchia dopo alcuni anni di assenza e propria su questa pista disegnata da Tilke, Hamilton, che possiede 282 punti, potrebbe trionfare, se il suo primo inseguitore - il compagno di squadra Bottas - non facesse un gran bottino di punti. Per il momento il distacco fra i due piloti della Mercedes è di 85 lunghezze.



I possibili scenari

Come detto mancano all'appello ancora 4 tappe e ci sono quindi 104 punti da assegnare (26 a week-end, 25 per la vittoria ed uno per il giro più veloce), e dopo il GP di Turchia ne resteranno ancora 78 da assegnare. Tutto questo significa che a Lewis Hamilton basta perdere non oltre i 7 punti dal finlandese Bottas, se domenica sera si ritrovasse con 78 punti di vantaggio, sarebbe già campione del mondo in virtù del maggior numero di vittorie. Nel caso di arrivo a pari punti conta il maggior numero di vittorie e nel caso di egual vittorie si scandagliano i migliori piazzamenti. Hamilton ha all'attivo già 9 trionfi stagionali, Bottas non può raggiungerlo, perché attualmente ha vinto soltanto due gare in stagione e se vincesse le restanti quattro, si fermerebbe solamente a 6.



Le combinazioni per vincere