Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule: supercar audace ed elegante

Di Rosario Scelsi mercoledì 4 novembre 2020

Note cromatiche di grande effetto per i nuovi allestimenti della Lamborghini Huracán EVO, che colgono al meglio lo spirito del modello

La Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule segna l'esordio di una nuova collezione per la nota supercar del "toro". Il segno distintivo sono i colori brillanti, ispirati alla tradizione del marchio emiliano, sempre legato a vivide cromie.

Cinque le configurazioni per gli esterni: Verde Shock, Arancio Livrea, Celeste Fedra, Arancio Dac e Giallo Clarus. Queste tinte vivaci si combinano con il nero opaco scelto per tetto, paraurti anteriore e minigonne laterali. Il risultato? Un tocco sportivo e forte, che interpreta bene lo spirito coriaceo e passionale della Lamborghini Huracán EVO.

Le livree proposte nella collezione Flou Capsule si combinano con opzioni specifiche per finiture e colori interni, regalando una nuova veste emozionale alla potente supercar V10, cui il carattere non fa certo difetto. Lo schema bicolore trova spazio anche negli specchietti retrovisori e nelle linee che percorrono verticalmente lo splitter posteriore.

Per gli interni in total black, in alternativa ai sedili comfort di serie, sono disponibili come optional nuovi sedili sportivi in Alcantara o in pelle Unicolor con finitura Sportivo EVO. Il colore fluorescente scelto per gli esterni trova una sponda nella copertura del pulsante Start & Stop e nello scudo Lamborghini ricamato sul poggiatesta, completando al meglio l'allestimento della Lamborghini Huracán EVO Fluo Capsule.