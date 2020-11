Renault Koleos 150 X-Tronic Executive: prova su strada del SUV francese

Di Tommaso Giacomelli lunedì 2 novembre 2020

Abbiamo provato su strada la nuova Renault Koleos Renault Koleos 150 X-Tronic Executive, equipaggiata con il 1.7 turbodiesel da 150 CV. Una vettura dal forte carattere e dalla grande abitabilità

Renault Koleos, il SUV della Losanga, è stato aggiornato nello stile e nelle dotazioni, diventando ancora più attraente e appetibile, per chi cerca una vettura spaziosa a ruota alte. Abbiamo avuto la possibilità di provare la Koleos con la nuova motorizzazione turbodiesel 1.7 litri da 150 CV, in combinata con il cambio automatico a variazione continua CVT e all'allestimento Executive. A questo punto non restare vedere quali sono i suoi punti di forza, quali non lo sono, e il suo comportamento su strada.



Stile più raffinato

, come la nuova calandra, ora con dei listelli più grandi, e come le tante cromature, introdotte in molte parti della carrozzeria. Inedita anche la nuova luce del terzo stop e il disegno degli scarichi. Per il resto, le proporzioni sono quelle del passato, con un suo stile curato e raffinato, sempre equilibrato. A livello di dimensioni, la Koleos si sviullpa con una lunghezza di 4,67 metri, una misura che viene naturale, dato che la piattaforma su cui nasce è quella condivisa con Talisman ed Espace, un segmento di livello superiore.

Anche all'interno è stato svolto un lavoro che valorizza l'ambiente, con l'utilizzo di una serie di materiali più curati, che impreziosiscono la plancia, a partire da plastiche morbide distrubuite in modo ottimale. La vettura ha molto spazio, l'abitabilità è per 5, ma comoda per 4, a causa del posto centrale che offre qualche ingombro a livello delle gambe, mentre il bagagliaio è da 493 litri, con al suo interno un elemento del sistema audio Bose da 13 altoparlanti (optional). Il sistema audio e infotainment ha uno schermo verticale da 8,7 pollici posto al centro della plancia e compatibile con gli smartphone e dotato di mappe 3D del navigatore satellitare. Pratico il climatizzatore bi-zona che può contare sui tasti fisici, sicuramente più pratici e meno soggetti a causare distrazione al conducente.



Come va su strada

La vettura della nostra prova adotta il motore 1.7 turbodiesel da 150 CV e ben 340 Nm di coppia, con cambio a variazione continua a 7 rapporti virtuali che consente di sfruttare l’erogazione in modo eccezionale, riducendo l’effetto scooter tipico di questo genere di trasmissioni e dando alla vettura una certa dinamicità, nonostante la mole e il peso imponente. Il nuovo motore si comporta bene, ma se avete necessità di qualcosa di più prestante, in listino vi è il 2 litri a gasolio da 190 CV e 380 Nm di coppia associato alla trazione integrale, mentre quello della nostra prova muove soltanto le ruote anteriori. I consumi sono buoni, dato che oscillano tra i 15 ed i 16 km/l, mentre il comfort è quello di una berlina di prestigio, grazie a una buona insonorizzazione e all'assorbimento delle sospensioni nonostante i cerchi da 19 pollici. Dal punto di vista della sicurezza attiva la Koleos Executive offre moltissimi sistemi all'avanguardia, come: il sistema di riconoscimento dei segnali stradali, la frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni, il dispositivo che evita il colpo di sonno del conducente e quello capace di rilevare altri veicoli nell’angolo cieco dei retrovisori, oltre ai sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed alla retrocamera.



Listino prezzi

L'auto che abbiamo provato ha un costo di 37.450 euro e una dotazione di serie che include i fari full LED, i vetri oscurati e i cerchi da 19 pollici, oltre alla grande schiera di sistemi di sicurezza attiva e passiva che abbiamo elencato.



Renault Koleos 150 X-Tronic Executive: scheda tecnica

Lunghezza: 467 cm

Larghezza: 184 cm

Altezza: 166 cm

Passo: 270 cm

Peso: 1608 kg

Capacità baule: 498-1706 litri

Motore e Trasmissione:

Alimentazione: diesel

Cilindrata: 1.749 cc

N. Cilindri: 4 cilindri in linea

Potenza: 150 cavalli

Coppia Max: 340 nm a 1.750 gir

Trazione: anteriore

Cambio: automatico

Prestazioni:

Velocità massima: 190 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h in 11,8 secondi

Emissioni: 143 g/km

Consumo Urbano dichiarato: 6,2 l/100 km

Consumo Extraurbano dichiarato: 5 l/100 km

Consumo misto dichiarato: 5,4 l/100 km