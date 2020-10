Kia Retona: prime indiscrezioni sulla futura fuoristrada

Di Dario Montrone giovedì 22 ottobre 2020

Ecco le prime indiscrezioni sulla Kia Retona, la futura fuoristrada che farà concorrenza diretta alla Toyota Land Cruiser



Parallelamente alla nuova Hyundai Terracan, il gruppo automobilistico sudcoreano Hyundai Motor Company starebbe sviluppando anche la gemella Kia Retona, destinata anch'essa a competere direttamente con la fuoristrada Toyota Land Cruiser. Dotata del classico telaio a longheroni, sarà destinata soprattutto ai mercati automobilistici di Stati Uniti, Russia e Medio Oriente.

Sotto al cofano della nuova Kia Retona sarà alloggiato il motore diesel 3.0 CRDi V6 da 260 CV di potenza e 560 Nm di coppia massima, mentre la gamma comprenderà anche la variante pick-up. Per quanto riguarda la denominazione, non è esclusa la commercializzazione come Kia Rocsta, oppure potrebbe essere proposta come terza generazione del modello Kia Mohave già venduto sul mercato interno sudcoreano. L'assemblaggio, invece, sarà affidato al locale impianto sudcoreano di Namyang.

In arrivo nel 2023?

La nuova Kia Retona o Rocsta o Mohave condividerà molteplici componenti con la gemella Hyundai Terracan, il cui debutto sul mercato internazionale sarebbe previsto nel corso del 2023. Inoltre, la nuova fuoristrada di Hyundai potrebbe adottare anche la denominazione Galloper o Pavise, mentre il propulsore a gasolio 3.0 CRDi V6 dovrebbe erogare 280 CV di potenza e 590 Nm di coppia massima.