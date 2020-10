DS 7 Crossback: la prova su strada dell'ammiraglia SUV francese

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 21 ottobre 2020

Abbiamo provato su strada la DS 7 Crossback con motore 1.5 BlueHDi, una vettura di assoluto pregio, dal temperamento premium e dalle soluzioni raffinate

Fuori dal coro, una voce diversa nel panorama dei SUV, questa è la DS 7 Crossback l'ammiraglia a ruote alte del Marchio premium francese. La vettura si distingue per uno stile suo, molto personale, per un'ampia abitabilità interna e per un confort da vera auto di lusso. Se queste premesse possono interessarvi, noi abbiamo avuto modo di provare su strada la DS 7 Crossback equipaggiata con la motorizzazione BlueHDi da 130 CV, scoprendo tutti i pregi e i difetti di questa stravagante auto made in France.



Linea e dimensioni

A prima vista la DS 7 Crossback si presenta come massiccia e muscolosa, elementi che la fanno sembrare ancora più ingombrante di quello che risulta nella realtà. Parlando di meri numeri, la DS 7 Crossback è lunga 4,57 metri, alta 1 metro e 62 e larga 1,89 m. L’altezza da terra è invece di 19 cm, cosa che le permette di inoltrarsi anche in un piccolo sentiero in fuoristrada, senza subire troppi patemi, mentre il bagagliaio ha una capienza che va dai 555 litri ai 1.752 litri. Suggestivi e intriganti i fari full LED all'anteriore, così come la fanaleria 3D al posteriore. Lateralmente si possono apprezzare dei cerchi in lega da 18''.



Abitacolo

Dentro alla vettura si respira un'aria veramente premium, grazie alla scelta dei materiali di assoluto pregio con cui arricchire il grande spazio offerto. Ottimo anche il livello degli assemblaggi, impeccabili, mentre è di primo livello la cura maniacale di ogni dettaglio. La dotazione di bordo è ricca, non manca nulla per vivere un'esperienza piacevole e in grande sicurezza. Al centro della plancia si trova il grande schermo touch da 12,3 pollici , con cui si può comandare il sistema multimediale, compresa la climatizzazione. Non sono presenti tasti fisici, ma solo tasti a sfioramento, per aumentare livello di qualità.



Come va su strada

Abbiamo detto che la vettura della nostra prova su strada, sotto al cofano monta il piccolo, ma vivace, motore a gasolio da 1.5 litri BlueHDi da 130 cv e 300 Nm di coppia. Il cambio è l'automatico EAT8 del Gruppo PSA, una trasmissione fluida e precisa, fondamentale quando ci muove nel traffico urbano, efficace quando si cerca la prestazioni in contesti in cui è possibile andare più forte. Quando si viaggia in autostrada si registrano degli ottimi consumi, tanto che si raggiunge la soglia dei 20 chilometri di media con un litro di diesel, merito anche della generosa coppia che evita troppe scalate di marcia. In ambito urbano il consumo - naturalmente - aumenta, ma sempre su ottimi standard. Il confort, invece, è sempre garantito in ogni frangente, merito delle sospensioni attive che assorbono le asperità del terreno grazie ad una telecamera che scansiona il terreno: questo consente alle sospensioni di essere regolate in pochi attimi con la taratura migliore per un effetto “tappeto volante”. Da apprezzare anche la tanta tecnologia a bordo, come: il cruise control adattivo, il parcheggio assistito, il monitoraggio dell’angolo cieco e il night vision con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Sulla DS7 si viaggia bene e in completo relax.



Listino prezzi

DS 7 Crossback parte dai 31.350 euro per la versione benzina 1.2 PureTech da 130 cv in allestimento So-Chic; per la gamma diesel si parte dai 32.200 euro per il 1.5 BlueHdi So Chic da 130 cv, mentre al top di gamma si collocano le versioni ibride pulg-in E-Tense 4x4 con un prezzo di 51.050 euro.



DS 7 Crossback 1.5 BlueHDi: scheda tecnica

Lunghezza: 460 cm

Larghezza: 191 cm

Altezza: 162 cm

Passo: 274 cm

Peso: 1495 kg

Capacità baule: 555-1752 litri

Motore e Trasmissione:

Alimentazione: diesel

Cilindrata: 1.499 cc

N. Cilindri: 4 cilindri in linea

Potenza: 131 cavalli a 3.750 giri

Coppia Max: 300 nm

Trazione: anteriore

Cambio: automatico a 8 rapporti

Prestazioni:

Velocità massima: 194 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h in 10,8 secondi

Emissioni: 107 g/km

Consumo Urbano dichiarato: 4 l/100 km

Consumo Extraurbano dichiarato: 4 l/100 km

Consumo misto dichiarato: 5 l/100 km