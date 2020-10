Auto Europa 2021: le finaliste

Di Junio Gulinelli lunedì 19 ottobre 2020

La vincitrice sarà eletta il 31 ottobre durante il Milano-Monza Open-Air Motor Show





In occasione del Milano-Monza Open-Air Motor Show, la prima edizione della rassegna milanese dei motori all’aria aperta, la Uiga (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) assegnerà il premio “Auto Europa 2021”. Tra 15 auto candidate, prodotte i almeno 10mila unità e commercializzate in Europa, verrà eletta la vincitrice che sarò premiata per innovazione, design, qualità, rapporto qualità/prezzo e sostenibilità ambientale.

Le finaliste sono: BMW Serie 1, FORD Puma, HYUNDAI i20, KIA XCeed, LAND ROVER Defender, MERCEDES-BENZ GLA, NISSAN Juke, OPEL Corsa, PEUGEOT 2008, RENAULT Captur, SEAT Leon, SKODA Octavia, TOYOTA Yaris, VOLKSWAGEN Golf.

Gaetano Cesarano, neo presidente UIGA, ha dichiarato: “Stiamo vivendo un momento particolare anche nel settore automotive anche per questo motivo abbiamo pianificato l’elezione Auto Europa 2021 mediante un programma dedicato che vedrà le auto finaliste esposte in concomitanza dell’evento Milano-Monza Open-Air Motor Show tra il 29 ottobre e il 1° novembre. Con questa edizione, poi, viene introdotto un nuovo metodo di votazione che in affiancamento alla Giuria Tecnica composta dai Soci UIGA, prevede il coinvolgimento di una Giuria di Opinion Leader e di una Giuria Popolare che potranno esprimere la propria preferenza mediante voto elettronico sulla base di diverse percentuali di riferimento”.

Ricordiamo che lo scorso anno il premio era stato vinto dalla Nuova Renault Clio.