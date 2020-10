McLaren: 720 Coupè e 600LT ad Auto e Moto d'Epoca di Padova

Di Tommaso Giacomelli lunedì 19 ottobre 2020

McLaren sarà presente al Salone Auto e Moto d'Epoca di Padova con due vetture di grande fascino: la 720 Coupè e la 600LT Spider

Nell'edizione 2020, non mancherà la presenza fascinosa e sportiva delle vetture McLaren, la Casa di Woking che ad Auto e Moto d'Epoca di Padova si ritaglia uno spazio espositivo importante dove mostrare a tutti due speciali vetture: la 720 Coupè della gamma Super Series e la 600LT Spider della gamma Sports Series. Ad occuparsi dell'esposizione ci ha pensato McLaren Milano della Fassina SpA, presentando due vetture che mostrano l'anima e il carattere tipico delle vetture di questo prestigioso brand britannico. Sarà possibile vedere queste auto al Salone di Padova dal 22 al 25 ottobre.



Uno spazio speciale

La 720 Coupé è contraddistinta da una carrozzeria dalla tonalità Saros, un colore Grigio Blu molto raffinato ed elegante, che viene direttamente dalla tavolozza di colori che McLaren interpreta sempre in modo sublime. Sotto al cofano si trova il propulsore M4BOT che alimenta la 720S e rappresenta la serie di motori VB bi-turbo pluripremiati sfornati dalla Casa di Woking. L'altra vettura, la 600LT Spider, quinto capitolo nella storia delle vetture che portano il Badge LT, sfoggia un vestito in Silica White. La sigla LT, Long Tail o Coda Lunga, riporta l'attenzione al mondo delle competizioni, delle corse e in particolar modo a Le Mans, dove McLaren ha sempre un rapporto privilegiato. Ovviamente, molta attenzione deve essere riportata al propulsore potenziato da 600 CV (592 CV) e 620 Nm (457Ib ft) che permette al guidatore di sfruttare appieno le capacità dinamiche della nuova sportiva a cielo aperto, aiutato da un cambio a doppia frizione a sette marce Seamless Shift (SSG).