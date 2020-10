Fiat Nuova 500 vince il Red Dot Award 2020

Di Rosario Scelsi martedì 13 ottobre 2020

Successo nel celebre concorso internazionale per la Fiat Nuova 500, auto elettrica che porta in dote il buon gusto e l'armonia creativa Made in Italy

Importante riconoscimento per lo stile distintivo ed unico della Fiat Nuova 500, che guadagna il "Red Dot Award 2020" nella categoria "Design Concept". Gli addetti ai lavori sanno che si tratta di uno dei più importanti premi dedicati al design industriale.

In questa prima auto full electric di FCA si coglie la magia di un'icona pop e fashion, capace di emozionare con il suo look senza tempo, che rende omaggio, nella forma di un remeke, alla gloriosa superutilitaria di fine anni cinquanta.

La city car elettrica targata Fiat è stata scelta come regina di una delle tre categorie del concorso, dopo un'attenta selezione curata da una giuria internazionale composta da 21 qualificati professionisti e docenti di design.

In linea con il buonsenso e con le restrizioni anti Covid-19, la cerimonia di consegna dei "Red Dot Award 2020" si è svolta online, ma questo non sposta di una virgola l'emozione dei destinatari dei riconoscimenti, distribuiti in tre categorie. La Fiat Nuova 500 si è imposta, come già scritto, fra i modelli in corsa per il premio "Design Concept". Nel 2019 la casa torinese aveva vinto, nello stesso raggruppamento, con la Centoventi.

Ecco le parole di Olivier François, President Fiat Brand Global: "Aver portato a casa il Red Dot Award mi rende molto orgoglioso, perché 500 è, da sempre, al passo con i tempi e cambia quando cambiano i bisogni sociali. Così è stato anche per la terza generazione, chiamata a rispondere ai nuovi bisogni della mobilità. Un'auto bella, carismatica e capace di ispirare il cambiamento per diventare l'oggetto del desiderio della mobilità a zero emissioni in puro spirito Dolcevita".