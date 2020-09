Dacia: le prime immagini ufficiali delle nuove Sandero e Logan

Di Dario Montrone lunedì 7 settembre 2020

Svelata la terza generazione della Dacia Sandero, proposta anche nella configurazione Stepway ed affiancata dalla nuova Logan

Ecco le prime immagini ufficiali delle nuove Dacia Sandero e Logan, ovvero la terza generazione delle "auto essenziali" del costruttore romeno. Inoltre, è stata svelata anche la nuova generazione della Dacia Sandero Stepway, vale a dire la versione speciale con lo stile da SUV della carrozzeria per l'utilitaria della Casa di Pitesti.

Esteticamente, le nuove Dacia Sandero, Sandero Stepway e Logan sono riconoscibili per l'inedita calandra che inaugura il nuovo 'family feeling' del costruttore romeno, la carrozzeria più bassa e più filante, nonché per i nuovi fari a led con la firma luminosa ad Y. Per il resto, tutti i dettagli e le caratteristiche saranno resi noti il prossimo 29 settembre, assieme ad altre immagini ufficiali.

Tutte le anticipazioni sulla nuova Sandero

Stando alle indiscrezioni, la nuova Dacia Sandero condividerà la piattaforma modulare CMF-B con le attuali Renault Clio e Captur. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma comprenderà il propulsore a benzina 1.0 SCe aspirato da 75 CV di potenza, il motore di pari alimentazione 1.0 TCe sovralimentato da 100 CV di potenza anche nella declinazione Eco-G a GPL e l'unità diesel 1.5 BluedCi da 85 CV di potenza. Non mancherà l'elettrificazione, con la configurazione E-Tech a propulsione ibrida da 140 CV di potenza complessiva grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 1.6 aspirato e il propulsore elettrico, più le versioni 'mild hybrid' da 12V e 48V.