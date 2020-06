Renault E-Tech: info e prezzi su Clio e Captur a propulsione ibrida

Di Dario Montrone venerdì 19 giugno 2020

Ecco sul mercato italiano la nuova Renault Clio E-Tech Hybrid da 140 CV, disponibile assieme alla nuova Renault Captur E-Tech Plug-In Hybrid da 160 CV



La gamma italiana dei modelli Clio e Captur di Renault è stata ampliata alla versione E-Tech a propulsione ibrida, in vendita rispettivamente da 21.950 euro con l'allestimento Zen e 32.950 euro con l'allestimento Intens. Le due vetture sono entrambe dotate di un motore termico, due propulsori elettrici e una batteria, nonché del cambio automatico Multimode.

La nuova Renault Clio E-Tech a propulsione ibrida Full Hybrid da 140 CV di potenza complessiva è disponibile anche negli allestimenti Intens da 23.800 euro, RS Line da 24.700 euro ed Initiale Paris da 27.700 euro. Inoltre, la gamma comprende anche la versione speciale Serie Limitata E-Tech, in vendita a 25.400 euro con la dotazione di serie completa di sistema multimediale Easy Link con il display touch screen da 9,3 pollici e caricatore per smartphone ad induzione, più dettagli e finiture in perfetto stile E-Tech.

Le caratteristiche della Captur E-Tech

La nuova Renault Captur E-Tech, invece, prevede la propulsione ibrida Plug-In Hybrid da 160 CV di potenza complessiva e, grazie alla batteria da 9,8 kWh e 400V, può percorrere nella modalità di guida elettrica fino a 50 km nel ciclo misto e 65 km nel ciclo urbano. Inoltre, la funzione E-Save e la modalità Brake contribuiscono a mantenere ottimale il livello di carica della batteria. In modalità ibrida, invece, può percorrere 100 km con il consumo medio dichiarato di soli 1,5 litri di carburante, emettendo 34 g/km di CO2. Infine, la gamma della piccola SUV della Losanga nella configurazione ibrida Plug-In comprende anche l'allestimento Initiale Paris, in vendita da 36.950 euro.