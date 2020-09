Lexus e il cinema, continua il legame

Di Francesco Irace giovedì 3 settembre 2020

Per il quarto anno consecutivo è l'Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica

Per il quarto anno consecutivo Lexus è l'Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, la cui 77esimma edizione si è aperto il 2 settembre 2020 al Lido e terminerà il prossimo 12 settembre. Nel corso della serata di ieri, sono arrivati sul Red Carpet del Festival tra gli altri la madrina Anna Foglietta, la Presidente della Giuria Cate Blanchett, Alba Rohrwacher, la cantante Elodie e il compagno Marracash, in occasione della presentazione del film “Lacci” di Daniele Lucchetti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di partecipare per il quarto anno consecutivo alla prestigiosa Mostra del Cinema di Venezia, specialmente in questa edizione che rappresenta un segnale forte di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria che abbiamo e stiamo ancora attraversando– ha dichiarato Maurizio Perinetti, Director Lexus Italia. Anche quest’anno vogliamo sottolineare i valori che ci uniscono al mondo del cinema, come il far vivere esperienze uniche, suscitare emozioni sempre nuove, scatenare passioni: che sia un film d’autore o un’auto Lexus, la maestria artigianale nel realizzare l’opera, la massima cura di ogni dettaglio e soprattutto l’attenzione posta alla centralità della persona sono gli ingredienti essenziali per riuscire a trasmettere emozioni uniche”.