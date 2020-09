Auto dei vip: la Ferrari LaFerrari Aperta di Gordon Ramsay

Di Rosario Scelsi sabato 5 settembre 2020

Una delle hypercar più importanti della collezione di Gordon Ramsay è la Ferrari LaFerrari Aperta, scelta in tinta bianca. Lo chef e personaggio televisivo inglese ha una passione incredibile per le auto da sogno e vanta una collezione da mille e una notte, che comprende supercar di diversi marchi, con il "cavallino rampante" a dominare la scena.

Della raccolta fanno parte: Ferrari Monza SP2, LaFerrari, F12tdf ed altre ancora. Facile intuire le somme milionarie destinate all'acquisto di simili giocattoli, ma la ricchezza è di casa per Gordon Ramsay, che vanta anche una catena di ristoranti di lusso su scala planetaria.

Con la Ferrari LaFerrari Aperta Gordon Ramsay si è fatto vedere più volte a spasso per Londra. L'interesse suscitato da questa regina di Maranello è ipnotizzante, anche in una città come la capitale inglese, dove le supercar sono di casa.

Il modello, in serie limitata, è disponibile con hard top in fibra di carbonio e soft top. Presenta le stesse caratteristiche meccaniche e prestazionali de LaFerrari, di cui conserva la potenza complessiva di 963 cavalli, erogati dal melodioso V12 da 6.3 litri in coppia col sistema il sistema HY-KERS, che permette di recuperare energia in frenata e in curva.

Numerosi e importanti gli interventi sulla scocca, mirati a mantenere inalterate le caratteristiche di rigidità torsionale e flessionale della versione coupé, e sull'aerodinamica, per garantire la stessa resistenza anche in assenza del tetto, che aggiunge il piacere della guida en plein air. Gordon Ramsay ne sa qualcosa...