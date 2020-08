Bugatti Centodieci nel garage di Ronaldo dopo lo scudetto della Juventus

Di Rosario Scelsi martedì 4 agosto 2020

Una supercar da sogno andrà ad arricchire il garage da mille e una notte di Cristiano Ronaldo

Un traguardo come il nono scudetto consecutivo della Juventus potrà essere festeggiato da Cristiano Ronaldo con un'esclusiva Bugatti Centodieci, che il campione portoghese riceverà l'anno prossimo.

In realtà, l'acquisto era stato effettuato prima del prestigioso successo della squadra bianconera, ma la consegna dell'hypercar alsaziana avverrà nei prossimi mesi, consentendo a Ronaldo di giovarsi delle sue doti e di gioire in modo rombante del trionfo della Vecchia Signora del calcio italiano.

Cristiano Ronaldo è uno dei fortunati clienti della Bugatti Centodieci, che rende omaggio ai 110 anni dalla fondazione della casa automobilistica di Molsheim. Questa vettura da sogno, presentata al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach 2019, è destinata a sbocciare in dieci esemplari, ciascuno dei quali proposto alla cifra record di circa 8 milioni di euro.

Il modello condensa tutta la genialità del costruttore francese e concede un livello di performance fuori dai parametri ordinari. L'estetica si ispira a quella della EB110, nobile espressione della prima fase di vita della rinata Bugatti, quella di Romano Artioli per intenderci.

La Centodieci, derivata dalla Chiron, è mossa da un poderoso motore W16 quadriturbo di 8.0 litri, con 1600 cavalli di potenza. Le prestazioni sono spaventose: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2"4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6"0 e da 0 a 300 km/h in 13"1. La velocità massima è limitata elettronicamente a 380 km/h. Ricordiamo che Cristano Ronaldo ha già in garage anche una Bugatti Veyron e una Chiron, entrambe personalizzate con un piccolo logo CR7.