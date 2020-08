Groupama Assicurazioni: con Autocontrollo 2.0, la protezione auto diventa “personalizzata”

Di Redazione Motori martedì 4 agosto 2020

Con l’app MyAngel gli automobilisti possono beneficiare di molteplici servizi a portata di click

Si chiama Autocontrollo 2.0 la soluzione innovativa per la protezione offerta da Groupama Assicurazioni, uno dei principali player del settore assicurativo in Italia nonché prima filiale estera del gruppo assicurativo e bancario di dimensione internazionale Groupama. Autocontrollo 2.0 è pensato per fornire una copertura completa e personalizzata volta a premiare i comportamenti virtuosi al volante. Per questo motivo, al momento del contratto, viene applicato uno sconto immediato sul premio RCA (rispetto alla tariffa vigente) e viene garantita la possibilità di beneficiare negli anni successivi di ulteriori agevolazioni economiche, in base al proprio stile di guida ed ai km percorsi.



Autobox connesso allo smartphone tramite app

Su ciascuna vettura è poi prevista l'installazione del dispositivo satellitare "Autobox" che, oltre al classico sistema di monitoraggio, permette ai clienti di poter ricercare il veicolo in caso di furto, di individuare l’esatta ubicazione del veicolo per contestazioni di multe, falsi sinistri e richieste immotivate di risarcimento, di rilevare in “tempo reale” eventuali incidenti e richiedere l’intervento del soccorso stradale in caso di necessità. Il sistema offerto è di due tipi: “Autobox Smart”, dispositivo autoinstallante, semplice ed economico; oppure “Autobox Premium”, che prevede invece l’installazione in un centro specializzato e garantisce il ritrovamento dell’auto in caso di furto. Entrambi i dispositivi sono connessi all'app “My Angel”, che garantisce agli automobilisti tanti vantaggi a portata di click in termini di assistenza e sicurezza.



Assistenza in tempo reale in caso di incidente

L'app consente ai singoli automobilisti di monitorare il proprio stile di guida, modificando i comportamenti "meno virtuosi", e consultare dettagli e statistiche di viaggio. Ma il vero core dell’offerta Autocontrollo 2.0 è nell’assistenza garantita in caso di incidente: grazie alla rilevazione in tempo reale dell’eventuale impatto, l’App attiva la cosiddetta “courtesy call” attraverso la quale geolocalizza il veicolo, contatta in modo proattivo il cliente verificando il suo stato di salute e valuta l’intervento dell’ambulanza o del carro attrezzi h24. Per quanti avessero bisogno di una maggiore protezione, Groupama Assicurazioni mette a disposizione anche ulteriori servizi: dalla copertura per furto, rapina e incendio alla rottura dei cristalli, dagli atti vandalici alla tutela legale e infortunio del conducente.