Traffico Autostrade: i weekend da bollino rosso del mese di agosto

Di Tommaso Giacomelli giovedì 30 luglio 2020

La Polizia Stradale e Autostrade per l'Italia hanno fatto le loro consuete previsioni sul traffico autostradale del mese d'agosto. Bollino nero per la mattina dell'8 agosto, ma tanti bollini rossi lungo il mese

L'estate 2020, una delle più anomale degli ultimi anni, per i tanti motivi che è inutile esplicare, mantiene però una costante del periodo con gli anni precedenti, il traffico delle autostrade. Nel mese di agosto, la Polizia Stradale ha fatto delle previsioni che potrebbero essere utili a quegli italiani che si metteranno in viaggio per le vacanze, per far evitare loro code e ingorghi per le località di villeggiatura.



I weekend da bollino rosso

La Polizia Stradale ha stimato in traffico da bollino rosso, quindi intenso con possibili code, il mattino e il pomeriggio di sabato 1 e domenica 2 agosto. La situazione sarà più difficoltosa al mattino di sabato 8 agosto, quando è stato previsto il vero esodo di massa degli italiani, in questo caso il bollino è nero, il che significa condizioni critiche di traffico. Traffico da bollino rosso previsto, invece, nel pomeriggio di sabato 8 e domenica 9, mentre questo non è stato previsto per sabato 15 agosto e domenica 16 agosto, perché in questo la Polizia si aspetta una situazione da bollino giallo, cioè di traffico intenso. Bollino rosso per il pomeriggio di domenica 16 agosto e per tutto il weekend successivo, quando comincerà il rientro verso le città. Situazione simile per i giorni 29-30 agosto e per il mattino di lunedì 31 e il pomeriggio di domenica 6 settembre.



Le previsioni di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia, che ha a disposizione oltre 3.000 km di strade, ha fatto delle stime sul traffico in linea con la Polizia Stradale. I bollini rossi sono previsti per il pomeriggio di venerdì 31 luglio e nel mattino e pomeriggio di sabato 1 agosto, ma non sono previsti per domenica 2, quel caso solo bollino giallo. Stessa situazione anche al mattino e pomeriggio di venerdì 7 agosto, mentre al mattino di sabato 8 sono attese condizioni da bollino nero; bollino rosso al pomeriggio. Il weekend seguente sarà relativamente tranquillo nei tratti verso le località di villeggiatura, ma è stimato traffico critico verso le città, con possibilità di bollino rosso al mattino e al pomeriggio di domenica 16 agosto e al pomeriggio di lunedì 17. Sul finire del mese, traffico critico con bollino rosso anche al mattino e al pomeriggio di sabato 22 agosto e al pomeriggio di domenica 23. Il weekend seguente e il primo di settembre dovrebbero rivelarsi più tranquilli.