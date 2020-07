Bugatti Chiron Pur Sport: test finali al Nürburgring

Di Rosario Scelsi sabato 4 luglio 2020

L'inferno verde tedesco scelto per deliberare la versione definitiva della Bugatti Chiron Pur Sport, in vista delle prime consegne

Per i test finali della Bugatti Chiron Pur Sport, la casa di Molsheim ha scelto il circuito del Nürburgring. L'impianto tedesco, con la sua Nordschleife, è un banco di prova ideale per mettere a punto nel migliore dei modi una hypercar di tale lignaggio.

Con la sua aerodinamica ottimizzata, il rapporto di trasmissione più breve e pneumatici completamente nuovi, la Chiron Pur Sport è la Bugatti più agile mai realizzata. Costa 3 milioni di euro, più tasse, ed è destinata a sbocciare in sole 60 unità. La produzione inizierà nella seconda metà del 2020.

L'auto punta agli amanti della guida sportiva, che vogliono divertirsi sul misto. Per guadagnare una migliore piacevolezza dinamica, si giova di un peso inferiore di 50 chilogrammi, della presenza di nuovi elementi aerodinamici e di regolazioni specifiche per sospensioni e cambio, con rapporti ravvicinati che migliorano l'accelerazione, mentre la velocità massima "scende" a 350 km/h. La spinta fa capo a un motore W16 sovralimentato da 1.500 cavalli.

All'aggressività del look concorre il vistoso alettone posteriore a tutta larghezza, che regala una superiore downforce alla Bugatti Chiron Pur Sport. Interventi specifici hanno riguardato anche l'abitacolo, rivestito quasi completamente in Alcantara, partendo dai sedili.

Uno degli aspetti più intriganti di questa hypercar sono le prestazioni mostruose. Per mettere a punto, nel migliore dei modi, le dinamiche di un simile gioiello, la casa alsaziana ha scelto la Nordschleife del Nürburgring, considerato il circuito più esigente del mondo, motivo per cui è soprannominato "l'inferno verde".

33 curve a sinistra e 40 curve a destra, tratti in salita e in discesa, con un dislivello di 300 metri, per una lunghezza di 20.832 chilometri: qualsiasi veicolo in grado di affrontare questa difficile pista in modo rapido e senza problemi è perfettamente sintonizzato con ogni quadro operativo su asfalto. Il luogo ideale per testare il set-up definitivo della nuova Bugatti Chiron Pur sport.