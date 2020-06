ALD Automotive propone ALD Flex: il noleggio senza lungo termine

Di Tommaso Giacomelli giovedì 25 giugno 2020

ALD Automotive propone ALD Flex una soluzione pensata per i clienti privati, liberi professionisti e per aziende che vogliono essere più libere nel noleggio delle autovetture

ALD Automotive Italia lancia ALD Flex è una soluzione pensata per i clienti privati, per i liberi professionisti e per le aziende che in questo momento storico scelgono una soluzione alternativa per ripartire. Ma in cosa consiste questo noleggio? ALD propone un canone fisso senza anticipo e garantisce la flessibilità di contratti senza vincoli di tempo, da 1 a 24 mesi. ALD Flex consente al cliente di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e restituire il veicolo in qualsiasi momento senza penali, dopo il primo mese. Una soluzione che consente di prendere un'auto anche solo per il tempo strettamente necessario, per un periodo particolare o per un lavoro stagionale, oppure magari per provare i vantaggi e i servizi del noleggio a lungo termine. È possibile scegliere ALD Flex sia sul sito commerciale che attraverso la rete ALD. Per dar vita a questo contratto basta scegliere il segmento auto tra quelli disponibili nella flotta ALD e pagare un canone mensile fisso senza anticipo, che rimarrà costante per tutta la durata del noleggio.



Soluzione ALD Flex

ALD FLEX prevede zero anticipo, la restituzione libera e senza penali di rientro (minimo 1 mese), la consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, chilometri illimitati, pneumatici illimitati winter/summer o all season, vettura sostitutiva di pari segmento in caso di fermo auto, scelta fra tre pacchetti di franchigie assicurative. A questo si aggiunge la manutenzione ordinaria e straordinaria presso una rete di oltre 8.000 centri convenzionati; soccorso stradale 24 ore su 24; servizio clienti dedicato; gestione delle pratiche amministrative e delle multe; area web dedicata alla gestione dei veicoli. ALD Automotive è leader globale nelle soluzioni di mobilità e fornisce servizi di noleggio tutto compreso e gestione delle flotte aziendali in 43 Paesi a una clientela di grandi aziende, piccole e medie imprese, professionisti e privati.