Ferrari Monza SP2: Max Verstappen ne prende una

Di Rosario Scelsi sabato 13 giugno 2020

Max Verstappen non ha resistito al fascino magnetico della supercar Ferrari Monza SP2, che ha deciso di acquistare, in linea con quanto fatto da altri vip.

Max Verstappen non ha resistito al fascino magnetico e coinvolgente della Ferrari Monza SP2, che ha deciso di acquistare. La notizia, riportata dalla Gazzetta dello Sport, conferma la capacità di questa supercar in tiratura limitata di entrare, dalla porta principale, nel cuore dei vip.

Ai tanti nomi di personaggi famosi che ne hanno comprata una si aggiunge adesso quello del pilota Red Bull, amante delle auto speciali e moderne.

La Ferrari Monza SP2 è una scultura a quattro ruote, dalla bellezza sublime. L'interesse suscitato da questa regina di Maranello è ipnotizzante, non solo per le forme da capolavoro d'arte e per il sound da orchestra sinfonica. Si tratta di una preziosa fuoriserie, destinata a prendere forma in 499 esemplari. Il look si ispira alle leggendarie Ferrari Sport. In essa si coglie una discendenza ideale dalle 750 Monza e 860 Monza.

La spinta fa capo a un motore V12 con 810 cavalli di potenza, che permette un passaggio da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, mentre i 200 km/h con partenza da fermo sono un ricordo dopo soli 7.9 secondi. Ma i numeri raccontano solo in parte il quadro emotivo di un simile gioiello, capace di elargire sensazioni meravigliose, destinate a fissarsi per sempre nel cuore.