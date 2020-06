Auto dei vip: la Bugatti Chiron di Karim Benzema

Di Rosario Scelsi venerdì 12 giugno 2020

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ama le supercar e lo conferma con l'acquisto di una Bugatti Chiron, aggiunta alle altre auto da sogno del suo garage.

Karim Benzema ama le supercar e lo conferma con l'acquisto di una Bugatti Chiron, aggiunta alle altre auto da sogno del suo garage. Il calciatore francese di origini algerine gioca attualmente nel Real Madrid. Considerato uno dei migliori attaccanti a livello mondiale, Karim ha una relazione speciale con Bugatti, di cui possiede anche una Veyron cromata. Adesso è il turno della Chiron, il cui arrivo in scuderia è stato salutato con un post sul suo profilo Instagram.

L'auto alsaziana, nata per stupire, fa dell'esclusività e delle performance le note più vistose del suo carattere. Gli effetti speciali dei suoi numeri lasciano a bocca aperta. Uno su tutti: la potenza massima del motore W16 8.0 litri quadriturbo della Bugatti Chiron tocca quota 1500 cavalli: non è un refuso di stampa, avete letto la cifra esatta!

Roba da frantumare le molecole d'asfalto, riducendole a singole particelle subatomiche. Le cifre lo confermano: 0-100 km/h in 2"4, 0-200 km/h in 6"1, 0-300 km/h in 13"6. Tutto questo in un quadro di comfort ai massimi livelli. Se non è la classica quadratura del cerchio, poco ci manca. Sul piano del design, questa vettura incarna il nuovo linguaggio stilistico della Bugatti, con un look più aggressivo rispetto alla Veyron, di prende il posto, elevandone ulteriormente il profilo qualitativo.

Via | DriveTribe