Need For Speed Heat: da adesso in cross-play

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 10 giugno 2020

Tramite l'ultimo aggiornamento, il cross-play sbarca su Need For Speed Heat, che potrà essere giocato online dagli utenti di Xbox One, Playstation 4 e PC senza più avere le limitazioni di piattaforma

Need For Speed Heat è l'ultimo capitolo videoludico dedicato al mondo delle corse e prodotto dalla EA Games (Electronic Arts). Si parla di una delle saghe più longeve e amate da tutti gli appassionati di videogame a tema quattro ruote, che adesso potranno usufruire di un'innovazione tanto attesa e sperata fra coloro che giacono specialmente online. Infatti, sarà possibile il cross-play, in questo modo gli utenti delle varie piattaforme PC, Xbox One e Playstation 4 potranno finalmente giocare tra di loro in modo compatibile, valicando un limite di compatibilità che è resistito fino ad oggi.



Cross-play

Il cross-play sarà disponibile in modo automatico, dopo aver installato l'aggiornamento per ciascuna console, a quel punto la nuova funzionalità online diventa automaticamente disponibile. Dopodiché basterà visitare la sezione "Trova giocatori" per cercare gli utenti che giocano su PlayStation 4, Xbox One o PC (a condizione che anche loro abbiano effettuato l'aggiornamento previsto). La Criterion Games, sviluppatrice del gioco, ha confermato che si tratta dell'ultimo update che verrà reso disponibile per Need For Speed Heat. Gli sviluppatori hanno ammesso di essere già all'opera per la creazione del prossimo capitolo della saga di Need For Speed che, grazie anche al contributo dei giocatori, dovrebbe essere il capitolo "più espressivo, più social e più ricco d'azione che si sia mai visto sino ad oggi". Nel frattempo, i giocatori possono gustarsi la funzionalità cross-play di Heat, una soluzione davvero tanto sognata.