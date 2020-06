Bosch, mai più senza segnale

Di Junio Gulinelli martedì 9 giugno 2020

Il nuovo sensore MEMS di Bosch garantisce una navigazione senza interruzioni e aiuta a tracciare i movimenti dei veicoli in maniera realistica





Mai più senza segnale. Con il nuovo dispositivo MEMS, Bosch promette di risolvere il grande problema dei navigatori GPS, il cosiddetto flip-book. Nello specifico si tratta di un nuovo sensore ad alta precisione che misura costantemente i cambiamenti di direzione e la velocità del veicolo, valuta le informazioni e le trasmette al sistema di navigazione, dove vengono abbinate ai dati di posizionamento del sistema satellitare (GNSS) e utilizzate per la navigazione.

Segnale anche in galleria...

Il sensore di Bosch si attiva proprio quando si verifica un’improvvisa perdita del segnale di posizione, dovuta per esempio al passaggio in una galleria o in un ‘canyon’ urbano, come ha spiegato Jens Fabrowsky, membro dell’executive management della divisione Automotive Electronics: “Quando il sistema di navigazione perde segnale, i sensori a semiconduttore Bosch permettono all’auto di non sbagliare strada”. "I circuiti elettronici a semiconduttore sono la chiave per la mobilità dei nostri giorni, oggi è impossibile immaginare auto che ne siano prive”, ha poi aggiunto.

I sensori SMI230

Per generare dati ad alta precisione sul movimento del veicolo, Bosch inserisce in un unico dispositivo due di questi piccolissimi ed estremamente sensibili sensori: uno per la misura dell'accelerazione del veicolo, l’altro per la misura della velocità d’imbardata. Il punto di forza del SMI230 sta proprio in questa combinazione. Inoltre, la coppia di sensori garantisce un ottimo grado di precisione e riesce a rilevare i cambiamenti nel movimento del veicolo in modo straordinariamente rapido. Grazie ai dati rilevati dal sensore SMI230, la visualizzazione della mappa si sposta con fluidità seguendo il movimento del veicolo. Lo stesso vale per le situazioni in cui il sistema di navigazione perde completamente l’orientamento a causa di un segnale satellitare interrotto.

Molte possibilità

I chip a semiconduttore Bosch sono principalmente utilizzati come sensori per i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, ma anche in applicazioni multimediali e di connettività, nonché in sistemi di propulsione tradizionali ed elettrici. Le funzionalità del sensore MEMS di Bosch SMI230 non solo migliorano la navigazione, ma la rendono anche ideale per l'utilizzo nella gestione di flotte e sistemi di pedaggio, poiché anche in queste situazioni sono necessari rilevatori di movimento precisi. Inoltre, il sensore è adatto per l'impiego nei sistemi di allarme dei veicoli, perché è in grado di rilevare vibrazioni e urti. Se avviene un incidente, rilevabile attraverso valori di accelerazione particolarmente negativi (collisione) o grande movimento rotazionale (ribaltamento), i dati del sensore possono azionare il sistema automatico di chiamata d’emergenza eCall.