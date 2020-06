Peugeot 5008 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT LINE: la prova su strada

Di Tommaso Giacomelli lunedì 8 giugno 2020

Abbiamo avuto in prova il SUV Peugeot 5008 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT LINE, un modello che esprime al meglio il nuovo corso di Sport Utility Vehicle portato avanti dalla Casa francese. Un concentrato di qualità e stile

Peugeot è uno dei Brand che sul mercato offre una varietà di SUV davvero importante, una delle proposte più interessanti è quella rappresentata dalla Peugeot 5008, il modello più grande e spazioso fra gli Sport Utility del Leone transalpino. Abbiamo avuto la possibilità di provare su strada la versione 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT LINE, quella con il motore a gasolio omologato Euro 6.2, che rappresenta una scelta più sostenibile e pulita rispetto al passato.



Estetica

Le dimensioni generose non intaccano delle linee sinuose e particolari, che conferiscono un grande carisma a tutto il veicolo. La 5008 ha un frontale in cui spicca una calandra ampia e dove le luci a LED donano un taglio personale, con alcuni elementi che strizzano l'occhio ad altri modelli della Casa, come la 3008. Al posteriore si trovano dei gruppi ottici separati da una fascia nera e uno spoiler. L'opera viene completata dalle numerose cromature, che completano un esterno di qualità e particolarità.



Abitacolo

Gli interni di Peugeot 5008 sono stati concepiti con una mentalità premium, infatti sono stati utilizzati dei materiali piacevoli alla vista e al tatto, in cui si percepisce in modo evidente la qualità. La cura del dettaglio è evidente in zone come plancia, sedili e pannelli porta. Quello che poi non manca è l'apporto della tecnologia, in cui fa bella figura il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, che cambia in base alle esigenze del guidatore, così come il display da 8 pollici al centro della plancia, in cui si possono controllare una vasta sequenza di informazioni. Per gestire il sistema multimediale ci sono poi i tasti in stile pianoforte che richiamano le varie voci del menu per evitare che il conducente possa distrarsi.

L'abitacolo è davvero spazioso, capiente, in cui non manca niente, addirittura si possono avere altri due sedili supplementari. In questo quadro il piccolo volante appiattito in basso ed in alto rappresenta un elemento caratteristico, anche per la sua posizione, più bassa, rispetto alla strumentazione. Anche gli interni, come gli esterni, dimostrano di avere una spiccata personalità.



Su strada

La versione della nostra prova ha adottato sotto al cofano il recente motore 1.5 BlueHDI da 130 CV, che rispecchia l'attuale normativa Euro 6.2, grazie al catalizzatore SCR ed al filtro antiparticolato. Rispetto al vecchio 1.6 è più pulito, poi per merito delle 16 valvole è anche più performante e piacevole da guidare. Le dimensioni importanti e la mole non indifferente non intaccano più di tanto la dinamicità dell'auto, che risulta agile, specialmente nel misto. Il motore si sfrutta molto bene e non risulta per nulla sottodimensionato, non sfigurando nemmeno a paragone con il più grande 2.0 litri. Le prestazioni non mancano, ma al tempo stesso più stare attenti al consumo, il portafoglio ne gioverà dato che l'auto può oscillare tra una media di 19/20 km con 1 litro. La vettura in prova utilizza il collaudato cambio automatico EAT8, fondamentale per chi viaggia spesso e volentieri nella giungla urbana.



Prezzo

comprendendo una dotazione di optional ricca con volante in pelle pieno fiore, dettagli sportivi e diversi dispositivi di sicurezza condivisi con la 3008 che impreziosiscono l'auto in tutto e per tutto. Con un'altra serie di optional il prezzo può lievitare sensibilmente, arrivando fino a oltre i 40.000 euro.



Peugeot 5008 BlueHDi 130 EAT8 S&S GT LINE: scheda tecnica

Lunghezza: 464 cm

Larghezza: 184 cm

Altezza: 165 cm

Passo: 284 cm

Peso: 1505 kg

Capacità baule: 780 litri

Motore e Trasmissione:

Alimentazione: gasolio

Cilindrata: 1.499 cc

N. Cilindri: 4 cilindri in linea

Potenza: 131 cavalli a 3.750 giri

Coppia Max: 300 nm

Trazione: anteriore

Cambio: automatico a 8 rapporti

Prestazioni:

Velocità massima: 191 km/h

Accelerazione: 0-100 km/h in 12,7 secondi

Emissioni: 106 g/km

Consumo Urbano dichiarato: 5 l/100 km

Consumo Extraurbano dichiarato: 4 l/100 km

Consumo misto dichiarato: 4 l/100 km