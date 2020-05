Hyundai, la nuova promozione: zero anticipo e prima rata a gennaio 2021

Di Francesco Irace domenica 17 maggio 2020

All'interno della nuova formula il marchio Hyundai, che riapre le concessionarie in massima sicurezza, anche una polizza gratuita per i casi di perdita di lavoro

Si chiama "Compra Oggi e Paga nel 2021" la nuova formula che il marchio Hyundai propone a tutti i suoi clienti per l'intera gamma, oltre a confermare l'estensione della garanzia e dell'assistenza stradale. Grazie alla nuova offerta, fino al 31 maggio privati, professionisti e aziende potranno sottoscrivere un contratto che prevede zero anticipo e pagamento della prima rata a gennaio 2021, mantenendo un’elevata accessibilità su tutti i modelli.



Rimborso in caso di perdita del lavoro

Inoltre, Hyundai Italia ha inoltre deciso di includere in tutti i nuovi contratti il programma di indennizzo “Protezione Hyundai” che prevede un rimborso pari a 2.500 euro in caso di perdita del lavoro (lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato) o chiusura dell’attività (partite IVA). La polizza è offerta gratuitamente e ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di acquisto.

Ulteriore bonus di 1000 euro

Grazie alla campagna #TorniamoAViaggiare è invece possibile scaricare un voucher dal sito ufficiale per ottenere un bonus extra fino a 1000 euro, in aggiunta alle promozioni in corso. Il vantaggio cliente legato al voucher varia in base alla data di immatricolazione della vettura e ha un valore massimo di 1000 euro sui SUV Tucson, Kona, Santa Fe e su IONIQ mentre su Nuova i10, i20 e i30 il valore massimo è di 500 euro.



Protocollo di sicurezza nelle concessionarie

Hyundai Italia ha infine messo a punto un protocollo di sicurezza e salute per il servizio vendita e post-vendita con l’obiettivo di garantire un alto standard di sicurezza all’interno di showroom e officine: in accordo con le linee guida emanate dal Governo e le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti i concessionari Hyundai sono in grado di gestire in piena sicurezza l’interazione con il cliente.

Oltre all’igienizzazione degli ambienti due volte al giorno, il personale è dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per gli incontri con i clienti, che hanno a disposizione all’ingresso gel igienizzante/salviettine disinfettanti e guanti monouso qualora ne fossero sprovvisti. Le scrivanie dei venditori sono state dotate di una paratia mentre il personale evita l’assembramento di più persone.