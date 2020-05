Ken Block insegna i donuts alla figlia tredicenne [Video]

Di Rosario Scelsi venerdì 15 maggio 2020

Ken Block, pilota di rally e stuntman noto per le sue acrobazie in auto, insegna alla figlia tredicenne i segreti delle ciambelle al volante di una Ford Escort Mk2 RS del 1978.

Quando si ha un padre come Ken Block, è probabile che la passione per le auto venga trasmessa agli altri componenti del nucleo familiare. Il video odierno lo conferma.

Nel filmato si vede infatti il pilota di rally e stuntman statunitense mentre insegna alla figlia tredicenne i segreti del donut, ossia di quella tecnica di guida che consiste nel disegnare della ciambelle sull'asfalto con le particelle rilasciate dal battistrada degli pneumatici. L'auto scelta per l'addestramento è una vecchia Ford Escort Mk2 RS del 1978, scatenata negli spazi dello Utah Motorsport Campus.

Anche se il modello non è fra i più facili da gestire, la giovane discendente non sembra intimorita dalla sfida. I suoi progressi sono piccoli ed evidenti, ma il cammino da percorrere per padroneggiare l'arte del donut sarà ancora lungo per lei. Con un padre come Ken Block, tuttavia, i tempi potrebbero stringersi di molto.