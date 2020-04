Renault Clio, Peugeot 208 e Citroen C3: francesi a confronto (sulla carta)

Di Junio Gulinelli mercoledì 8 aprile 2020

I numeri delle tre utilitarie transalpine. Dimensioni, equipaggiamento, motorizzazioni, allestimenti e prezzi





Quello delle piccole utilitarie è tra i segmenti più venduti in Italia e in Europa. Un terreno su cui le grandi Case automobilistiche si danno battaglia con una concorrenza agguerrita e grandi numeri di vendite. Nessun marchio vuole logicamente rimanere indietro su questo campo e tutte le segmento B a listino sono aggiornate con le ultime novità meccaniche e tecnologiche a disposizione sul mercato.

Come orientarsi quindi nell’acquisto di un’auto di segmento B? Non facile sicuramente. Per facilitare un po’ la ricerca di informazioni dei clienti proponiamo una comparativa, sulla carta, delle tre piccole tra le più vendute, con dati, caratteristiche e prezzi. Tutte sono francesi…

RENAULT CLIO

L’utilitaria francese è arrivata lo scorso anno alla sua quinta generazione, con la quale si è rinnovata quasi completamente. Nel 2019 è stata la quinta auto più venduta sul mercato italiano.

Dimensioni

La Renault Clio misura 405 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza e 144 cm in altezza. Ha 5 posti, 5 porte e vanta un portabagagli dalla capacità di carico di 290 litri.

Equipaggiamento

Di serie la Renault Clio offre il sistema Start&Stop la frenata d’emergenza automatica, il sistema di controllo della partenza in salita, il cruise control, il rilevamento dei pedoni e il riconoscimento della segnaletica stradale.

Motorizzazioni

La Renault Clio può essere equipaggiata con Il 1.0L SCe da 65 o 72 CV, il 1.0L The da 100 CV (anche con cambio CVT), i 1.3L TCe da 131 CV o il diesel 1.5L dCi da 85 o 115 CV.

Allestimenti e prezzi

La Renault Clio viene proposta con 6 allestimenti: Life, Zen, Business, Intens, Init. Paris e R.S. Line.

I prezzi partono da 15.000 euro per la versione d’ingresso Clio Sue 65 CV Life, fono ad arrivare a 26.100 euro per la top di gamma Clio TCe 130 CV EDC FAP Init. Paris.

PEUGEOT 208

Lo scorso anno la piccola del Leone ha fatto il suo terzo salto generazionale che le è valso niente meno che il titolo di Auto dell’Anno 2020. Basata sulla nuova piattaforma CMP è proposta, per la prima volta, anche con la motorizzazione 100% elettrica.

Dimensioni

La Peugeot 208 misura 406 cm in lunghezza, 175 cm in larghezza e 143 cm in altezza. Ha 5 porte ed è omologata per ospitare fino a 5 passeggeri. 309 litri è invece la capacità di carico del portabagagli.

Equipaggiamento

Di serie la Peugeot 208 offre il cruise control, l’Hill Assist, la Radio DAB, frenata d’emergenza e sistema REF (ripartitore elettronico della frenata).

Motorizzazioni

L’offerta meccanica della Peugeot 208 è composta dal 1.2L PureTech da 75 o 100 CV (anche con il cambio automatico EAT8) e dal 1.5 BlueHDi a gasolio da 102 CV. A queste motorizzazioni si affianca l’inedita versione elettrica al 100% da 136 CV.

Allestimenti e Prezzi

La Peugeot 208 viene proposta con gli allestimenti Like, Active, Allure, Allure, GT Line e GT (solo per l’elettrica). I prezzi partono da 15.150 euro per l’entry level 208 PureTech 75 Like, per arrivare fino a 24.950 euro per la 208 PureTech 130 EAT8 GT Line. La versione elettrica va invece da 33.600 (Active) a 38.400 euro (GT).

CITROEN C3

Lo scorso anno la Citroen C3 è stata la settima auto in assoluto più venduta in Italia, con 41.646 consegne. Quest’anno la generazione arrivata nel 2016 si è rinnovata con un profondo restyling.

Dimensioni

La Citroen C3 misura 400 cm in lunghezza, 175 cm in larghezza e 147 cm in altezza. Vanta 5 posti e 5 porte e il portabagagli offre una capacità di carico di 300 litri.

Equipaggiamento

La piccola utilitaria del double chevron ha di serie il cruise control, il riconoscimento della segnaletica stradale, la frenata d’emergenza e l’assistente per la partenza in salita.

Motorizzazioni

La nuova C3 è proposta in due varianti del benzina 3 cilindri, da 83 CV o da 110 CV (quest'ultima disponibile anche con cambio automati EAT6), e un diesel BlueHDi 100 CV, affiancato esclusivamente dal manuale a 5 rapporti.

Allestimenti e Prezzi

Per ora gli allestimenti e i prezzi del restyling della Citroen C3 non sono ancora stati comunicati. La versione precedente aveva però prezzi da 13.900 euro per la versione d’accesso C3 PureTech 83 Live, mentre la più costosa era la C3 PureTech 110 RAC3 Edition con prezzo di listino di 19.900 euro.