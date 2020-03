Toyota Yaris Cross: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli giovedì 26 marzo 2020

La Toyota Yaris in forma di crossover è stata spiata su una pista ghiacciata nel Nord Europa. Debutto probabile in estate

Sono arrivate delle nuove foto spia che hanno come soggetto quello che è ritenuto il muletto per la prossima versione crossover della Toyota Yaris. Altezza da terra maggiore, parafanghi più larghi questo prototipo è stato sorpreso mentre si esibiva sulla pista di ghiaccio durante i test invernali nel Nord Europa. Inizialmente era stato previsto un lancio o quanto meno un'anteprima al Salone dell'Auto di Ginevra (che è stato cancellato a causa dell'emergenza Coronavirus), ma poi di questo crossover a base Yaris si sono perse le tracce ed è stato messo da parte senza apparenti motivi conosciuti.

Test sul ghiaccio

Questo piccolo SUV è destinato a essere il fratellino della C-HR e punta a essere una delle versioni Yaris più vendute. Renault Captur, Peugeot 2008 e Nissan Juke sono alcuni dei concorrenti della sempre crescente famiglia di piccoli SUV. La Yaris Cross sarà disponibile in versione ibrida e verrà fornita anche con trazione integrale. L'aspetto del prototipo sembra far pensare che si tratta proprio di un esemplare a trazione integrale, e lo si nota dallo spruzzo della neve proveniente dalle ruote posteriori. Con la data del primo debutto posticipata, quando possiamo aspettarci che il SUV Yaris venga finalmente svelato? Pensiamo che la Toyota stia aspettando che il Covid-19 finisca, quindi bisogna aspettarsi un periodo intorno a questa estate per vederla finalmente sulla scena. Il tempo ci dirà cosa aspettarci.