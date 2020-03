Land Rover: nuovo motore diesel per le Range Rover Sport e Range Rover

Di Dario Montrone giovedì 26 marzo 2020

In arrivo le nuove versioni D300 e D350 dei modelli Range Rover Sport e Range Rover di Land Rover, a propulsione ibrida 'mild hybrid'.



I modelli Range Rover Sport e Range Rover di Land Rover dovrebbero essere presto proposti nelle nuove versioni diesel D300 e D350, entrambe a propulsione ibrida MHEV, in quanto dotate della tecnologia 'mild hybrid' da 48V. Di conseguenza, non saranno più disponibili le attuali motorizzazioni a gasolio 3.0 SDV6 da 250 CV di potenza e 4.4 SDV8 da 340 CV di potenza.

Stando alle indiscrezioni, le Land Rover Range Rover Sport e Range Rover saranno equipaggiate con il nuovo propulsore 3.0 Turbodiesel, ma non è noto se avrà l'architettura a sei cilindri in linea o V6. Come indicato dalle sigle alfanumeriche, la declinazione D300 identificherà la versione da 300 CV, mentre la configurazione D350 sarà accreditata della potenza di 350 CV.

Le specifiche della nuova versione diesel D350

Nello specifico, la nuova versione D350 dei modelli Range Rover Sport e Range Rover di Land Rover fornirà 350 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima per poter raggiungere la velocità massima di 225 km/h, mentre il sistema MHEV consentirà percorrere mediamente 15 km con un litro di nafta. Per quanto riguarda i valori delle emissioni, la Range Rover Sport D350 emetterà 210 g/km di CO2, meno dei 225 g/km della Range Rover D350. L'accelerazione da 0 a 100, invece, ammonta a 6,5 secondi per la Range Rover Sport D350 e 7,1 secondi per la Range Rover D350.