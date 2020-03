Range Rover festeggia i 50 anni con Anthony Joshua

Di Rosario Scelsi giovedì 19 marzo 2020

Land Rover ed Anthony Joshua festeggiano il giubileo dorato di Range Rover. Il SUV di lusso omaggiato con l'arte della neve

50 anni di Range Rover: una ricorrenza da celebrare nel corso dell'anno. Per onorare il mezzo secolo di vita dell'iconico SUV di lusso, Land Rover ha pensato, come momento iniziale, a un'installazione artistica sulle nevi di Arjeplog, in Svezia, creata a passi di ciaspole dal maestro Simon Beck, all'interno di un cerchio di 260 metri di diametro, nell'area in cui si svolgono i test invernali della nota casa automobilistica inglese.

Per questa fase iniziale del giubileo del modello, è stato pure coinvolto il campione mondiale dei pesi massimi Anthony Joshua, che si è divertito al volante, provando presso la Jaguar Land Rover Ice Academy l'emozione di guidare sul ghiaccio le diverse interpretazioni della gamma, seguendo le dritte di esperti istruttori di livello mondiale.





Range Rover: stile e contenuti

Portato al debutto nel 1970, Range Rover è il nome di un SUV di lusso che si è presto elevato al rango di icona. La sua storia è segnata da 50 anni di evoluzione: cinque decadi di design e innovazione, che hanno scritto un affascinante viaggio nel tempo.

Questo prodotto motoristico della casa inglese è stato il primo ad introdurre sul mercato numerose tecnologie come il controllo elettronico della trazione e le sospensioni pneumatiche automatiche a controllo elettronico. Tanti i ricordi legati agli esemplari delle quattro generazioni del leggendario modello. Ora se ne aggiungono altri.