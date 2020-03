DS3 Crossbak: guida autonoma di livello 3

Di Junio Gulinelli venerdì 20 marzo 2020

La Casa francese offre il DS Drive Assist di terzo livello a 1.550 euro





Cosa vuol dire guida autonoma di livello 3? In generale ci si riferisce a questo stato di automatizzazione dell’auto quando i sistemi di assistenza alla guida permettono al guidatore di non osservare in maniera costante quanto accade in strada, delegando la guida alla vettura.

Attualmente sono poche le vetture in commercio che hanno raggiunto questo traguardo, come le Tesla ad esempio. Ora però DS introduce sulla DS 3 Crossback il sistema DS Drive Assist di terzo livello. La premessa, per la sicurezza di tutti, è che comunque il guidatore non può mai lasciare il volante, se non per pochi secondi, a seguito dei quali il sistema invita il conducente a riprendere la guida e disattiva i sistemi di assistenza.

Tre proposte e tre livelli di guida autonoma

A un primo livello di guida autonoma il DS Drive Assist di terzo livello dispone di sensori di parcheggio anteriori, frenata automatica di emergenza (attiva fino a 140 km/h) e sorveglianza dell'angolo morto. Il secondo livello aggiunge l'assistenza attiva per il mantenimento dell'auto al centro della carreggiata e il controllo adattivo della velocità di crociera. Solo il terzo livello garantisce invece autonomia al sistema di sorveglianza dell'angolo morto, in grado di intervenire sul volante in caso di pericolo. Inoltre, si rende disponibile il riconoscimento esteso della segnaletica stradale, ben più efficace delle indicazioni inserite nel sistema di navigazione, su cui incidono cambiamenti recenti come la presenza di lavori in corso, con relativa riduzione dei limiti di velocità.

Livello 3 a 1.550 euro

Il sistema DS Drive Assist di terzo livello viene proposto sulla DS 3 Crossback sia per le versioni con cambio manuale, sia per quelle con cambio automatico. Il listino di 1.550 euro per il terzo livello opzionale rivela l'estensione delle tecnologie in uso: sensori, telecamere, LIDAR e radar hanno il compito di vigilare sul comportamento della vettura in strada, fornendo in maniera autonoma l’assistenza necessaria.