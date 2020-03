Mercedes-Benz AMG GT73 Hybrid: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli martedì 17 marzo 2020

Sui ghiacci e la neve svedese sono state scattate delle foto spia che ritraggono la Mercedes-Benz AMG GT73 Hybrid, una berlina da 800 CV.

Sono arrivate delle nuove foto spia che hanno come protagonista la Mercedes-Benz AMG GT 4, la berlina più potente di Stoccarda, che aggiungerà ancora qualche cavallo in più ai suoi già possenti motori. Arriverà infatti una versione da 800 CV, che è esattamente l'esemplare che è stato fotografato tra le neve e i ghiacci della Svezia in questo recente periodo. Per raggiungere questa straordinaria soglia di potenza verrà adottato un motore ibrido. Si chiamerà GT73, e sarà la più potente AMG prodotta fino ad oggi. O per meglio dire la GT 4 porte più potente, perché chissà quale potenza troveremo in seguito nella serie AMG GT Black.



In arrivo nel 2020

Questo modello che si contende il mercato con la Porsche Panamera, sembra a prima vista non dissimile dalla versione 63 S, tranne che per lo sportellino di ricarica posto nel paraurti posteriore mimetico. Davvero difficile da vedere a meno che non ci si trovi accanto al prototipo. Più facili da individuare sono gli adesivi gialli rotondi sulla finestra anteriore e posteriore che i prototipi ibridi sono costretti ad avere a causa delle norme di sicurezza. Mercedes-Benz ha già confermato che questa super berlina ibrida da oltre 800 CV di potenza arriverà sul mercato durante il 2020, quindi non resta che attendere degli sviluppi al riguardo.