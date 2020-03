Jeep Grand Cherokee: in arrivo la quinta generazione

Di Dario Montrone venerdì 13 marzo 2020

Nota anche come modello WL, la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee debutterà sul mercato europeo nel corso del prossimo anno.



Quest'anno debutterà la nuova Jeep Grand Cherokee, ovvero la quinta generazione nota anche come modello WL. Disegnata da Ralph Gilles, dovrebbe essere presentata ufficialmente al prossimo Salone di Detroit 2020, in programma nel mese di giugno. In arrivo sul mercato statunitense entro fine anno, sarà commercializzata sul mercato europeo nel corso del 2021.

La nuova generazione della Jeep Grand Cherokee potrebbe condividere la piattaforma 'Giorgio' con le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ma sarà disponibile solo nella configurazione a trazione integrale. A livello di motorizzazioni, la gamma comprenderà il confermato propulsore 3.0L EcoDiesel V6 a gasolio, affiancato dalle unità V8 Hemi a benzina per le versioni più sportive.

Non mancherà l'appuntamento con l'elettrificazione, dato che la nuova Jeep Grand Cherokee sarà proposta con la declinazione eBooster a propulsione ibrida 'mild hybrid' con il motore a benzina V6 Pentastar, nonché nella configurazione a propulsione ibrida Plug-In con il propulsore a benzina 2.0L Turbo a quattro cilindri abbinato all'unità elettrica dedicata.

Per quanto riguarda le altre novità, la quinta generazione della Jeep Grand Cherokee sarà dotata anche del quadro strumenti digitale da 10,1 pollici, mentre l'abitacolo avrà solo la configurazione a cinque posti, in quanto sono allo studio anche i modelli Wagoneer e Grand Wagoneer con l'abitacolo a sette posti.